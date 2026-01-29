#HOY:

Miércoles 28 de enero

De dónde son los dos afortunados ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Con cinco aciertos, dos apostadores se repartieron más de $298.500.000 en el Siempre Sale.

Lotería informó además los premios para el próximo juego. Foto: Manuel Fabatía.Lotería informó además los premios para el próximo juego. Foto: Manuel Fabatía.
En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche hubo dos ganadores en el Siempre Sale, que se repartieron más de $298.500.000. Lotería de Santa Fe informó que uno es de la provincia de Santa Fe y otro de Buenos Aires.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 08 20 25 33

LA SEGUNDA

00 01 09 12 14 27

REVANCHA

06 17 26 32 34 41

SIEMPRE SALE

21 28 40 41 44 45

Quini 6 28 de enero

Mienras, el domingo Lotería pondrá en juego un pozo estimado de $14.200 millones.y se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $6.415.000.000

La Segunda: $845.000.000

Revancha: $6.400.000.000

Siempre Sale: $385.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 1 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería

Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

