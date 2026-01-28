Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3343 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Dos afortunados apostadores se repartieron $149.272.105,50 del Siempre Sale, con seis aciertos.
06 07 08 20 25 33
00 01 09 12 14 27
06 17 26 32 34 41
21 28 40 41 44 45
00 01 06 07 08 09 12 14 17 20 25 26 27 32 33 34 41
El próximo sorteo será el domingo 1 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 14.200 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.