Quini 6: estos son los números ganadores

Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3342 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Un afortunado apostador gano $1.270.569.812,40 en La Segunda, con la jugada 10 - 15 - 22 - 32 - 33 - 38.
00 07 16 20 21 42
10 15 22 32 33 38
07 10 21 33 34 45
10 12 13 18 38 40
00 07 10 15 16 20 21 22 32 33 34 38 42 45
El próximo sorteo será el miércoles 28 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 13.400 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.