De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $13.350 millones para el próximo juego.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

08 11 14 17 18 31

LA SEGUNDA

01 07 20 21 32 42

REVANCHA

00 33 35 37 38 43

SIEMPRE SALE

06 08 27 31 33 40

En el Siempre Sale fueron 14 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de casi $304.000.000.

Quini 6 21 de enero

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo

Tradicional Primer Sorteo: $5.915.000.000

La Segunda: $1.330.000.000

Revancha: $5.570.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 25 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

