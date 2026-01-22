De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $13.350 millones para el próximo juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
08 11 14 17 18 31
LA SEGUNDA
01 07 20 21 32 42
REVANCHA
00 33 35 37 38 43
SIEMPRE SALE
06 08 27 31 33 40
En el Siempre Sale fueron 14 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de casi $304.000.000.
Tradicional Primer Sorteo: $5.915.000.000
La Segunda: $1.330.000.000
Revancha: $5.570.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 25 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.