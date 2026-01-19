#HOY:

Miércoles 21 de enero de 2025

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe informó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Con seis aciertos, un apostador de la localidad de José Mármol, provincia de Buenos Aires, se adjudicó este domingo el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, más de $383.800.000.

Acertó a los números 04-05-09-13-20-29.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 17 31 33 34 38

LA SEGUNDA

14 19 26 30 37 40

REVANCHA

21 23 24 27 37 43

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Por su parte, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece 12.200 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $5.600.000.000

La Segunda: $1.000.000.000

Revancha: $5.100.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 21 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 18 de enero

