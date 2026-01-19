De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $383.800.000 en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que, con seis aciertos, un apostador de la localidad de José Mármol, provincia de Buenos Aires, se adjudicó este domingo el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, más de $383.800.000.
Acertó las seis cifras del Siempre Sale, con los números 04-05-09-13-20-29.
Lotería de Santa Fe informó que, con seis aciertos, un apostador de la localidad de José Mármol, provincia de Buenos Aires, se adjudicó este domingo el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, más de $383.800.000.
Acertó a los números 04-05-09-13-20-29.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
03 17 31 33 34 38
14 19 26 30 37 40
21 23 24 27 37 43
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $5.600.000.000
La Segunda: $1.000.000.000
Revancha: $5.100.000.000
Siempre Sale: $345.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 21 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.