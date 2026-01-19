#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Domingo 18 de enero

De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $383.800.000 en el Quini 6

Acertó las seis cifras del Siempre Sale, con los números 04-05-09-13-20-29.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que, con seis aciertos, un apostador de la localidad de José Mármol, provincia de Buenos Aires, se adjudicó este domingo el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, más de $383.800.000.

Acertó a los números 04-05-09-13-20-29.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 17 31 33 34 38

LA SEGUNDA

14 19 26 30 37 40

REVANCHA

21 23 24 27 37 43

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $5.600.000.000

La Segunda: $1.000.000.000

Revancha: $5.100.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 21 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 18 de enero

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro