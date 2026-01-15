#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Sorteo del domingo 18 de enero

De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6.
En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó un pozo estimado de $11.500 millones para el siguiente juego.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

07 18 25 27 37 41

LA SEGUNDA

01 16. 22. 24. 35 41

REVANCHA

02 03. 18. 22. 25. 36

SIEMPRE SALE

07 10 26 33 36 41

En el Siempre Sale fueron 56 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $300.000.000.

Quini 6 14 de enero

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $5.430.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $4.700.000.000

Siempre Sale: $385.000.000

Extra: $155.000.000

Lotería publicó el pozo estimado para el próximo sorteo.

El próximo sorteo será el domingo 18 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés sseguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

