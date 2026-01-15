De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó un pozo estimado de $11.500 millones para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
07 18 25 27 37 41
01 16. 22. 24. 35 41
02 03. 18. 22. 25. 36
07 10 26 33 36 41
En el Siempre Sale fueron 56 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $300.000.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $5.430.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $4.700.000.000
Siempre Sale: $385.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 18 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés sseguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.