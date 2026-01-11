#HOY:

Sorteo del domingo 11 de enero

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo N°3338 de Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo N°3338 de Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3338 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

14 15 17 28 32 34

LA SEGUNDA (Vacante)

01 04 06 10 22 45

REVANCHA (Vacante)

13 27 31 33 35 42

SIEMPRE SALE (60 ganadores)

04 06 07 17 19 35

EXTRA (4.438)

01 04 06 10 13 14 15 17 22 27 28 31 32 33 34 35 42 45

El próximo sorteo será el miércoles 14 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 10.700 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

