#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Sorteo del miércoles 7 de enero

De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $1.804.700.000 en el Quini 6

Ganó La Segunda, con seis aciertos en la jugada 11-17-20-26-29-32. En el Siempre Sale también hubo ganadores.

Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel FabatiaHay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatia
Seguinos en
Por: 

Este miércoles por la noche, un apostador se hizo millonario acertando los 6 números de la modalidad "La Segunda" del Quini 6, que fueron el 11-17-20-26-29-32.

El ganador es de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y ganó un premio increíble de más de $1.804.700.000.

Mientras tanto, en el Siempre Sale hubo 34 ganadores a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $307.400.000.

En el resto del los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 09 27 29 39 40

REVANCHA

05 13 16 32 35 39

SIEMPRE SALE

07 12 19 30 33 36

Quini 6 7 de enero

En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los estimados individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $4.930.000.000

La Segunda: $780.000.000

Revancha: $3.875.000.000

Siempre Sale: $360.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 11 de en a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un Pozo Estimado total de $10.100.000.000.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Tv Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro