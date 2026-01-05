De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.400 millones.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
08 09 14 33 41 45
LA SEGUNDA
10 14 16 32 41 44
REVANCHA
07 08 15 30 33 45
SIEMPRE SALE
06 19 23 24 31 45
En tanto, en el Siempre Sale fueron 39 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $367.300.000.
Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $4.640.000.000
La Segunda: $1.960.000.000
Revancha: $3.365.000.000
Siempre Sale: $280.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo será el miércoles 7 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y e canal de YouTube de Lotería.