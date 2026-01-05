#HOY:

Miércoles 7 de enero

De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.400 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

08 09 14 33 41 45

LA SEGUNDA

10 14 16 32 41 44

REVANCHA

07 08 15 30 33 45

SIEMPRE SALE

06 19 23 24 31 45

Quini 6 4 de enero

En tanto, en el Siempre Sale fueron 39 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $367.300.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $4.640.000.000

La Segunda: $1.960.000.000

Revancha: $3.365.000.000

Siempre Sale: $280.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo será el miércoles 7 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y e canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

