De cuánto es el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
En el sorteo de Quini 6 de este míércoles por la tarde no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que los premios estimados para el siguiente juego suman $9.700.000.000.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL (Vacante)

05- 13- 22 -38 - 40- 43

LA SEGUNDA (Vacante)

12- 13- 28- 32- 36- 44

REVANCHA (Vacante)

08- 12- 21- 31- 36- 40

SIEMPRE SALE (20 ganadores)

01- 15- 21- 28- 36- 39

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo.

Quini 6 - 31.12.25 by El Litoral

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

