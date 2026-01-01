De cuánto es el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este míércoles por la tarde no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que los premios estimados para el siguiente juego suman $9.700.000.000.
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL (Vacante)
05- 13- 22 -38 - 40- 43
LA SEGUNDA (Vacante)
12- 13- 28- 32- 36- 44
REVANCHA (Vacante)
08- 12- 21- 31- 36- 40
SIEMPRE SALE (20 ganadores)
01- 15- 21- 28- 36- 39
En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo.