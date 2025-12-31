Quini 6: estos son los números ganadores

Este miércoles por la tarde se desarrolló el sorteo N°3335 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
05- 13- 22 -38 - 40- 43
LA SEGUNDA (Vacante)
12- 13- 28- 32- 36- 44
REVANCHA (Vacante)
08- 12- 21- 31- 36- 40
SIEMPRE SALE (20 ganadores)
01- 15- 21- 28- 36- 39
El próximo sorteo será el domingo 4 de enero, con un pozo estimado de $9.700.000.000, y se transmitirá a las 21, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).