Sorteo del miércoles 31 de diciembre

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Este miércoles por la tarde se desarrolló el sorteo N°3335 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

05- 13- 22 -38 - 40- 43

LA SEGUNDA (Vacante)

12- 13- 28- 32- 36- 44

REVANCHA (Vacante)

08- 12- 21- 31- 36- 40

SIEMPRE SALE (20 ganadores)

01- 15- 21- 28- 36- 39

Quini 6 - 31.12.25 by El Litoral

El próximo sorteo será el domingo 4 de enero, con un pozo estimado de $9.700.000.000, y se transmitirá a las 21, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

