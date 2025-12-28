#HOY:

Sorteo del domingo 28 de diciembre

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3334 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

04 05 27 28 34 42

LA SEGUNDA (Vacante)

03 06 16 38 42 45

REVANCHA (Vacante)

16 24 25 28 34 38

SIEMPRE SALE (74 ganadores)

07 13 15 25 35 41

EXTRA (192 ganadores)

03 04 05 06 16 24 25 27 28 34 38 42 45

El próximo sorteo será el miércoles 31 de diciembre, , con un pozo estimado de 8.300 millones de pesos, y se transmitirá a las 19, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Quini 6 28 de diciembre

