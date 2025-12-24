#HOY:

Sorteo del miércoles 24 de diciembre

Quini 6: estos son los números ganadores

Este miércoles de Nochebuena el tradicional concurso de la Lotería de Santa Fe puso en juego $6.700.000.000.

Gran expectativa por el sorteo de Nochebuena. Foto: Manuel Fabatía.
Por: 

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 la Lotería de Santa Fe se desarrolló el sorteo n° 3333 de Quini 6 con un pozo estimado de $6.700.000.000.

TRADICIONAL (Vacante)

08- 10 - 25- 33 - 35- 42

LA SEGUNDA (Vacante)

14- 22- 29 - 33- 40- 42

REVANCHA (Vacante)

08 - 15- 31 - 34- 35- 42

SIEMPRE SALE (22 ganadores)

06- 13- 24 - 30- 31 - 43

Quini 6 - 24.12.25 by El Litoral

El próximo sorteo será el domingo 28 de diciembre, con un pozo estimado de 7.900.000.000 de pesos, y se transmitirá a las 21, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

