Domingo 28 de diciembre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

No hubo ganadores con seis aciertos este miércoles y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $7.900.000.000.
Por: 

Este miércoles por la tarde se realizó el sorteo de Quini 6, sin ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $ 7.900.000.000. .

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL (Vacante)

08- 10 - 25- 33 - 35- 42

LA SEGUNDA (Vacante)

14- 22- 29 - 33- 40- 42

REVANCHA (Vacante)

08 - 15- 31 - 34- 35- 42

SIEMPRE SALE (22 ganadores)

06- 13- 24 - 30- 31 - 43

En el Siempre Sale fueron 22 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron $ 12.237.875,80.

Quini 6 - 24.12.25 by El Litoral

El próximos sorteo será el domingo 28 de diciembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

