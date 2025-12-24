De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles por la tarde se realizó el sorteo de Quini 6, sin ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $ 7.900.000.000. .
Este miércoles por la tarde se realizó el sorteo de Quini 6, sin ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $ 7.900.000.000. .
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL (Vacante)
08- 10 - 25- 33 - 35- 42
LA SEGUNDA (Vacante)
14- 22- 29 - 33- 40- 42
REVANCHA (Vacante)
08 - 15- 31 - 34- 35- 42
SIEMPRE SALE (22 ganadores)
06- 13- 24 - 30- 31 - 43
En el Siempre Sale fueron 22 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron $ 12.237.875,80.
El próximos sorteo será el domingo 28 de diciembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.