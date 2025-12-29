De cuánto es el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que los premios estimados para el siguiente juego suman $8.300 millones.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
04 05 27 28 34 42
LA SEGUNDA
03 06 16 38 42 45
REVANCHA
16 24 25 28 34 38
SIEMPRE SALE
07 13 15 25 35 41
En el Siempre Sale fueron 74 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $316.000.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $4.150.000.000
La Segunda: $1.300.000.000
Revancha: $2.420.000.000
Siempre Sale: $300.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 31 de diciembre a las 19 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, TV Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.