Miércoles 31 de diciembre

De cuánto es el pozo millonario para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Lotería anticipó los premios para el próximo sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaLotería anticipó los premios para el próximo sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que los premios estimados para el siguiente juego suman $8.300 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 05 27 28 34 42

LA SEGUNDA

03 06 16 38 42 45

REVANCHA

16 24 25 28 34 38

SIEMPRE SALE

07 13 15 25 35 41

En el Siempre Sale fueron 74 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $316.000.000.

Quini 6 28 de diciembre

Próximo sorteo

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $4.150.000.000

La Segunda: $1.300.000.000

Revancha: $2.420.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 31 de diciembre a las 19 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, TV Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

