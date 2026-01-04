#HOY:

Sorteo del domingo 4 de enero

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatiaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatia
Este domingo por la noche se desarrolla el sorteo N°3336 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

08 09 14 33 41 45

LA SEGUNDA (Vacante)

10 14 16 32 41 44

REVANCHA (Vacante)

07 08 15 30 33 45

SIEMPRE SALE (39 ganadores)

06 19 23 24 31 45

EXTRA (175 ganadores)

07 08 09 10 14 15 16 30 32 33 41 44 45

El próximo sorteo será el miércoles 7 de enero, con un pozo estimado de 10.400 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

