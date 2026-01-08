De cuánto es el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles por la noche, un apostador del Quini 6 se hizo millonario acertando los 6 números de la modalidad "La Segunda" que fueron el 11-17-20-26- 29-32.
Este miércoles, un afortunado apostador ganó La Segunda y se hizo millonario. Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos para los premios del siguiente juego.
El ganador es de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y ganó un premio increíble de más de $1.804.700.000.
Mientras tanto, en el Siempre Sale hubo 34 ganadores a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $307.400.000.
En el resto del los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones:
04 09 27 29 39 40
05 13 16 32 35 39
07 12 19 30 33 36
Mientras, Lotería de Santa Fe adelantó los montos estimados individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $4.930.000.000
La Segunda: $780.000.000
Revancha: $3.875.000.000
Siempre Sale: $360.000.000
Extra: $155.000.000
Pozo Estimado Proximo Sorteo: $10.100.000.000
El próximo sorteo será el domingo 11 de en a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Tv Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.