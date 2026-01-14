#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Sorteo del miércoles 14 de enero

Quini 6: estos son los números favorecidos

Sorteo N°3339 del Quini 6. Manuel FabatíaSorteo N°3339 del Quini 6. Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3339 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

07 18 25 27 37 41

LA SEGUNDA (Vacante)

01 16 22 24 35 41

REVANCHA (Vacante)

02 03 18 22 35 36

SIEMPRE SALE (56 ganadores)

07 19 26 33 36 41

EXTRA (368 ganadores)

01 02 03 07 16 18 22 24 25 27 35 36 37 41

El próximo sorteo será el domingo domingo 18 de enero, con un pozo estimado de 11.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 14 de enero

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro