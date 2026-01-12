De cuánto es el espectacular pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos Lotería de Santa Fe adelantó un pozo estimado de $10.700 millones para el próximo juego.
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos Lotería de Santa Fe adelantó un pozo estimado de $10.700 millones para el próximo juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
14 15 17 28 32 34
LA SEGUNDA
01 04 06 10 22 45
REVANCHA
13 27 31 33 35 42
SIEMPRE SALE
04 06 07 17 19 35
En el Siempre Sale fueron 60 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $390.700.000.
Tradicional Primer Sorteo: $5.135.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $4.275.000.000
Siempre Sale: $305.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo sera el miércoles 14 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.