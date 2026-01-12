#HOY:

De cuánto es el espectacular pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos Lotería de Santa Fe adelantó un pozo estimado de $10.700 millones para el próximo juego.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

14 15 17 28 32 34

LA SEGUNDA

01 04 06 10 22 45

REVANCHA

13 27 31 33 35 42

SIEMPRE SALE

04 06 07 17 19 35

En el Siempre Sale fueron 60 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $390.700.000.

Quini 6 11 de enero

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $5.135.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $4.275.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo sera el miércoles 14 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

