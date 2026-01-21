#HOY:

Sorteo del miércoles 21 de enero

Quini 6: estos son los números favorecidos

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3341 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

08 11 14 17 18 31

LA SEGUNDA (Vacante)

01 07 20 21 32 42

REVANCHA (Vacante)

00 33 35 37 38 43

SIEMPRE SALE (14 ganadores)

06 08 27 31 33 40

EXTRA (2.372 ganadores)

00 01 07 08 11 14 17 18 20 21 31 32 33 35 37 38 42 43

El próximo sorteo será el domingo 25 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 13.350 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 21 de enero

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

