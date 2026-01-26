#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Miércoles 28 de enero

A cuánto asciende el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Este domingo, un apostador de San Vicente -con seis aciertos- se adjudicó el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6: más de $1.270.500.000.

El feliz apostador acertó a los números 10- 15 - 22 - 32 - 33 -38

Mientras que en la modalidad ''Siempre Sale'' fueron 14 los ganadores, a lo lardo del pais, y se llevan mas de $27.492.900 acertando los números 10 - 12 - 13- 18 - 38 - 40

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 07 16 20 21 42

REVANCHA

07 10 21 33 34 45

Quini 5 25 de enero

En tanto, el próximo sorteo ofrece $13.400.000.000, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $6.135.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $5.960.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 28 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro