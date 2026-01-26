A cuánto asciende el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un apostador de San Vicente -con seis aciertos- se adjudicó el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6: más de $1.270.500.000.
Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Este domingo, un apostador de San Vicente -con seis aciertos- se adjudicó el pozo total de la modalidad "La Segunda" del Quini 6: más de $1.270.500.000.
El feliz apostador acertó a los números 10- 15 - 22 - 32 - 33 -38
Mientras que en la modalidad ''Siempre Sale'' fueron 14 los ganadores, a lo lardo del pais, y se llevan mas de $27.492.900 acertando los números 10 - 12 - 13- 18 - 38 - 40
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
00 07 16 20 21 42
07 10 21 33 34 45
En tanto, el próximo sorteo ofrece $13.400.000.000, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $6.135.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $5.960.000.000
Siempre Sale: $320.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 28 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.