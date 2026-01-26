De dónde es el afortunado apostador que se se llevó más de $1.270 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que durante el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, se adjudicó el pozo total de la modalidad "La Segunda" más de $1.270.500.000.
Acertó las seis cifras de la jugada 10- 15 - 22 - 32 - 33 -38.
Mientras que en la modalidad ''Siempre Sale'' fueron 14 los ganadores, a lo lardo del pais, y se llevan mas de $27.492.900 acertando los números 10 - 12 - 13- 18 - 38 - 40
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
00 07 16 20 21 42
07 10 21 33 34 45
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $6.135.000.000
La Segunda: $830.000.000
Revancha: $5.960.000.000
Siempre Sale: $320.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 28 de enero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.