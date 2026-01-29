#HOY:

Domingo 1 de febrero

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles, dos apostadores se repartieron se repartieron más de $298.500.000 en el Siempre Sale. En tanto, Lotería adelantó los premios para el siguiente juego.

Foto: Manuel FabatíaFoto: Manuel Fabatía
En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche hubo dos ganadores en el Siempre Sale, que se repartieron más de $298.500.000. En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el domingo pondrá en juego un pozo estimado de $14.200 millones.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 07 08 20 25 33

LA SEGUNDA

00 01 09 12 14 27

REVANCHA

06 17 26 32 34 41

SIEMPRE SALE

21 28 40 41 44 45

Quini 6 28 de enero

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $6.415.000.000

La Segunda: $845.000.000

Revancha: $6.400.000.000

Siempre Sale: $385.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 1 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería

Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

