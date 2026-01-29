A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche hubo dos ganadores en el Siempre Sale, que se repartieron más de $298.500.000. En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el domingo pondrá en juego un pozo estimado de $14.200 millones.
Este miércoles, dos apostadores se repartieron se repartieron más de $298.500.000 en el Siempre Sale. En tanto, Lotería adelantó los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
06 07 08 20 25 33
00 01 09 12 14 27
06 17 26 32 34 41
21 28 40 41 44 45
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $6.415.000.000
La Segunda: $845.000.000
Revancha: $6.400.000.000
Siempre Sale: $385.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 1 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería