Programa “Promover Verano”

La ciudad de Santa Fe fue seleccionada como Destino Turístico nacional

El programa es una herramienta para potenciar la promoción digital de destinos de Argentina y es impulsado por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación. Santa Fe fue una de las 150 ciudades elegidas a nivel país para potenciar la agenda de verano y el turismo religioso.