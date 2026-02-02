La ciudad de Santa Fe fue seleccionada como Destino Turístico nacional
El programa es una herramienta para potenciar la promoción digital de destinos de Argentina y es impulsado por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación. Santa Fe fue una de las 150 ciudades elegidas a nivel país para potenciar la agenda de verano y el turismo religioso.
La ciudad de Santa Fe sumó un nuevo respaldo para fortalecer su posicionamiento como destino turístico al ser seleccionada, por primera vez, para integrar el Programa Nacional Promover Verano en Argentina, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destinada a acompañar a los destinos del país durante la temporada de mayor movimiento interno.
Las autoridades locales y nacionales en el momento del anuncio.
MCSF.
El proyecto fue presentado por la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo, y elaborado por la Dirección Ejecutiva de Promoción Turística. La propuesta local se centró en un diagnóstico integral del destino, sus fortalezas y desafíos, con especial atención en uno de los segmentos que la ciudad viene desarrollando en los últimos años: el turismo religioso, una actividad que tiene como epicentro la histórica Basílica de Guadalupe y la tradicional peregrinación de abril, que convoca a miles de fieles de toda la región.
La fiesta de la Virgen de Guadalupe es uno de los principales atractivos turísticos religiosos de la ciudad.
Manuel Fabatía.
Apoyo para campañas
La convocatoria nacional buscó financiar proyectos vinculados a la promoción, innovación y digitalización de la oferta turística. Según indicaron desde Nación, el objetivo fue acompañar a los municipios durante la temporada estival, período en el que se concentra la mayor cantidad de viajes dentro del país, brindando apoyo para campañas creativas y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la visibilidad de los destinos.
En febrero se vienen los carnabarriales. Archivo.
En el caso santafesino, la línea seleccionada fue la de Promoción Digital del Destino, que contempla campañas de difusión para posicionar los atractivos turísticos nacionales durante el verano, con un apoyo económico que puede alcanzar los 13 millones de pesos. Se trata de un impulso clave para modernizar la comunicación turística y ampliar la llegada de la ciudad a nuevos públicos a través de plataformas digitales y contenidos audiovisuales.
La laguna Setúbal a pleno en la temporada de verano. Foto: Fernando Nicola
La selección derivó además en un encuentro institucional en Buenos Aires entre el subsecretario de Turismo local, Javier Dellámonica, y el director ejecutivo de Promoción Turística, Adrián Ayala, con el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, junto a su equipo técnico. Durate la reunión se avanzó en una agenda de trabajo articulada entre Nación, Provincia y Municipio y se presentó la nueva Marca Turística de la ciudad, orientada a reforzar la identidad local como destino sostenible y vinculado al río.
Santa Fe viene consolidando en los últimos años una oferta que combina patrimonio histórico, eventos, naturaleza y gastronomía. El casco histórico, con la Manzana Jesuítica y el Convento de San Francisco —uno de los templos coloniales más antiguos del país—, la costanera y los paseos ribereños, los circuitos de pesca deportiva, las playas y paradores del sistema de islas, así como la creciente oferta cultural y gastronómica, forman parte de los atractivos que se destacan, con este potencial turístico asociado al paisaje del río Paraná y la identidad isleña de la región.
Las actividades náuticas, un clásico en la laguna Setúbal.
La temporada estival aún vigente permite que parte de las acciones contempladas en el programa comiencen a aplicarse de manera inmediata, tanto para evaluar su impacto como para fortalecer la vinculación con mercados nacionales e internacionales. El desafío, coinciden desde el área turística, es convertir a Santa Fe no solo en una parada de paso sino en un destino elegido para estadías más largas.
Con esta incorporación al programa nacional, la ciudad busca dar un paso más en esa dirección y consolidar su perfil como un destino turístico sostenible que combina historia, cultura y naturaleza en el corazón del Litoral argentino.