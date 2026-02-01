Santa Fe–Coronda: la argentina Puca lidera la Maratón

A las 9 de la mañana comenzó la Maratón más linda del mundo: Santa Fe- Coronda. 18 nadadores de ocho países del mundo se lanzaron a las aguas de la Laguna Setúbal frente a la Costanera Este de la capital provincial.
Seguí el minuto a minuto de la Maratón Santa Fe - Coronda por la web y las redes de El Litoral.
La información minuto a minuto
Masculinas: Los italianos Occhipinti, Ilario y Ricciardi lideran las tres primeras posiciones.
Femeninas: La argentina Puca lleva adelante la Maratón, la sigue la italiana Santori y la argentina Loyato en el tercer puesto.
Masculinas: los italianos Ricciardi, Ilario y Ochippinti lideran las primeras posiciones.
Femeninas: las argentinas Puca y Loyato en las primeras posiciones, la italiana Santoni en el tercer lugar.
Masculinas: Evangelista lidera, lo siguen Carrizo y Seogvia en el tercer lugar.
Femeninas: la argentina Puca lidera, la siguen Santoni y Loyato.
El primero fue el brasileño Evangelista, lo siguieron Segovia y Carrizo. Puca fue la primera mujer en cruzar.
“La cantidad de gente que se acercó desde temprano a la Costanera Este, la Oeste y el Puente Colgante muestra lo que significa esta maratón. Es una fiesta que se vive en la calle, en familia y con sentido de pertenencia”, afirmó.
“La Santa Fe–Coronda tiene que ver con nuestra identidad. Siempre alguien te va a contar una anécdota de alguna edición. Forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia como santafesinos”, afirmó.
El brasilero se encuentra en la primera posición.
La argentina lidera la Maratón, la siguen Loyato y Santoni.
El brasilero le saca tres metros a el segundo, Carrizo.
1- M. Ramos Castro (Ecuador)
2- M. Evangelista (Brasil)
3- A. Occhipinti (Italia)
La Maratón Santa Fe - Coronda se desarrolla con normalidad.
Los nadadores ya largaron.
A minutos de la largada.
El intendente de la ciudad de Santa Fe y el gobernador de la Provincia presentaron la Maratón Santa Fe - Coronda en Piedras Blancas.
En minutos comienza la Maratón.
Junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, Victoria Tejeda, el gobernador Maximiliano Pullaro llegó a Piedras Blancas.
Se espera que a las 9hs larguen los nadadores desde Piedras Blancas.