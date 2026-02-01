#HOY:

Santa Fe–Coronda: la argentina Puca lidera la Maratón

Seguí el minuto a minuto de la Maratón Santa Fe - Coronda por la web y las redes de El Litoral.

La argentina Puca lidera la Maratón. Crédito: El Litoral.La argentina Puca lidera la Maratón. Crédito: El Litoral.
A las 9 de la mañana comenzó la Maratón más linda del mundo: Santa Fe- Coronda. 18 nadadores de ocho países del mundo se lanzaron a las aguas de la Laguna Setúbal frente a la Costanera Este de la capital provincial.

La información minuto a minuto


Domingo 01.02

12:58 Cuatro horas de Maratón: las posiciones

Masculinas: Los italianos Occhipinti, Ilario y Ricciardi lideran las tres primeras posiciones.

Femeninas: La argentina Puca lleva adelante la Maratón, la sigue la italiana Santori y la argentina Loyato en el tercer puesto.


Domingo 01.02

12:03 Las posiciones a tres horas de la largada

Masculinas: los italianos Ricciardi, Ilario y Ochippinti lideran las primeras posiciones.

Femeninas: las argentinas Puca y Loyato en las primeras posiciones, la italiana Santoni en el tercer lugar.

Domingo 01.02

11:40 Puca lidera en las posiciones femeninas

La siguen la italiana Santoni y la argentina Loyato.

Domingo 01.02

11:32 Los italianos lideran la Maratón

Ilario, Occhipinti y Ricciardi están en las primeras posiciones.

Domingo 01.02

11:19 Posiciones a dos horas del comienzo

Masculinas: Evangelista lidera, lo siguen Carrizo y Seogvia en el tercer lugar.

Femeninas: la argentina Puca lidera, la siguen Santoni y Loyato.


Domingo 01.02

10:53 Los nadadores pasaron bajo el Puente Carretero

El primero fue el brasileño Evangelista, lo siguieron Segovia y Carrizo. Puca fue la primera mujer en cruzar.


Domingo 01.02

10:52 Evangelista primero en las posiciones

Lo sigue el argentino Carrizo.


Domingo 01.02

10:38 Poletti valoró la masiva convocatoria en la capital provincial

“La cantidad de gente que se acercó desde temprano a la Costanera Este, la Oeste y el Puente Colgante muestra lo que significa esta maratón. Es una fiesta que se vive en la calle, en familia y con sentido de pertenencia”, afirmó.

Domingo 01.02

10:36 Pullaro definió a la maratón como una construcción colectiva que atraviesa generaciones

“La Santa Fe–Coronda tiene que ver con nuestra identidad. Siempre alguien te va a contar una anécdota de alguna edición. Forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia como santafesinos”, afirmó.

Domingo 01.02

10:32 Ilario lidera la Maratón

El italiano está primero en las posiciones.

Domingo 01.02

09:57 Evangelista lidera la Maratón

El brasilero se encuentra en la primera posición.


Domingo 01.02

09:49 Fotos desde la lancha de El Litoral


Domingo 01.02

09:45 Occhipinti lidera la Maratón

El italiano está primero.


Domingo 01.02

09:42 Yanina Primón habló con El Litoral

Domingo 01.02

09:37 Puca lidera la Maratón Femenina

La argentina lidera la Maratón, la siguen Loyato y Santoni.

Domingo 01.02

09:35 Evangelista lidera la Maratón masculina

El brasilero le saca tres metros a el segundo, Carrizo.

Domingo 01.02

09:23 Posiciones actualizadas

1- M. Ramos Castro (Ecuador)

2- M. Evangelista (Brasil)

3- A. Occhipinti (Italia)


Domingo 01.02

09:08 Primeras posiciones

1- M. Ramos Castro (Ecuador)

2- M. Evangelista (Brasil)

3- M. Carrizo Yunes (Argentina)

Domingo 01.02

09:00 Los nadadores cruzan la Laguna Setúbal

La Maratón Santa Fe - Coronda se desarrolla con normalidad.

Domingo 01.02

08:56 Comenzó la Maratón Santa Fe - Coronda

Los nadadores ya largaron.


Domingo 01.02

08:55 Los competidores ya están en el agua

A minutos de la largada.


Domingo 01.02

08:46 Juan Pablo Poletti y Maximiliano Pullaro presentaron la Maratón

El intendente de la ciudad de Santa Fe y el gobernador de la Provincia presentaron la Maratón Santa Fe - Coronda en Piedras Blancas.


Domingo 01.02

08:40 Presentación de nadadores

En minutos comienza la Maratón.


Domingo 01.02

08:38 El gobernador Maximiliano Pullaro llegó al predio

Junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, Victoria Tejeda, el gobernador Maximiliano Pullaro llegó a Piedras Blancas.


Domingo 01.02

08:16 En minutos comienza la Maratón Santa Fe - Coronda

Se espera que a las 9hs larguen los nadadores desde Piedras Blancas.


Maratón Santa Fe Coronda
Santa Fe
Coronda

