Identidad, deporte y legado

Pullaro desde la Maratón Santa Fe–Coronda: “Es la expresión más profunda de lo que somos como provincia”

Desde la largada de la 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda, el gobernador Maximiliano Pullaro reivindicó la competencia como patrimonio cultural, deportivo y social de la provincia. La vinculó a los valores del deporte, al desarrollo de infraestructura y al camino hacia los Juegos Suramericanos, que tendrán a Santa Fe como protagonista regional.