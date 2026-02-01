En la pileta y en aguas abiertas

Ana Laura Scotta, el árbitro que garantiza seguridad, reglas claras y profesionalismo en la natación

Desde las piletas hasta las maratones acuáticas, Scotta construyó una trayectoria marcada por la formación permanente, la responsabilidad y el trabajo en equipo. En diálogo con El Litoral, analiza los desafíos del arbitraje en aguas abiertas, la evolución de los protocolos, el impacto de la tecnología y el alto nivel de profesionalización que hoy exige el deporte.