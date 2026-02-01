Este domingo, desde las 9

Con 18 protagonistas, se corre la 48° edición de la Maratón Santa Fe – Coronda

La más linda del mundo escribe una nueva historia con un nuevo recorrido de más de 59 kilómetros de extensión. Habrá presencia santafesina con Martín Carrizo y Aquiles Balaudo. El italiano Occhipinti y la argentina Mayte Puca defienden el título conseguido en 2025. Seguila minuto a minuto por el multimedios de El Litoral.