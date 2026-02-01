Con 18 protagonistas, se corre la 48° edición de la Maratón Santa Fe – Coronda
La más linda del mundo escribe una nueva historia con un nuevo recorrido de más de 59 kilómetros de extensión. Habrá presencia santafesina con Martín Carrizo y Aquiles Balaudo. El italiano Occhipinti y la argentina Mayte Puca defienden el título conseguido en 2025. Seguila minuto a minuto por el multimedios de El Litoral.
La más deseada: Los nadadores y la Copa. Foto: Gentileza.
Con 65 años de historia, la exigente competencia unirá la ciudad de Santa Fe con la capital nacional de la frutilla, en un trayecto diagramado por la organización que este año tiene una extensión final de 59 kilómetros y medio y un tiempo de duración estimado en las 8 horas de carrera.
Tras un par de años de ausencia, el 2025 marcó el retorno de la maratón “más linda del mundo”, calificada de este modo por sus propios protagonistas y por el resto de los santafesinos a partir del acompañamiento popular que los nadadores encuentran durante cada brazada.
Los 18 protagonistas de la edición 2026. Foto: Prensa Santa Fe - Coronda.
Apostados en las costaneras y los puentes de las ciudades que va recorriendo la maratón, son miles los habitantes de esta parte de la provincia y de diferentes puntos de la bota santafesina que se acercan a vitorear el paso de los titanes del río en un desafío de máxima exigencia tanto desde el plano físico como desde el punto de vista mental.
Con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de las autoridades locales de los pueblos y ciudades que forman parte del trayecto entre la capital provincial y Coronda, la maratón recuperó su mejor versión el año pasado, con una carrera que además marcó el inicio del calendario de competencias de la Copa Santa Fe.
Con el objetivo de repetir y de ir por más, este 2026 plantea a la Santa Fe – Coronda como un espectáculo de magnitud internacional, con un amplio dispositivo logístico y de seguridad para que sea una verdadera fiesta tanto para los 18 protagonistas como para sus acompañantes y todo el público que se disponga a disfrutarla.
Desde el principio y hasta el final, se podrán seguir todas las alternativas de la carrera. Con un mega operativo, El Litoral y todas sus plataformas seguirán brazada a brazada a los 18 nadadores de esta edición de la maratón, además del color que convierte a la nuestra en la que indiscutiblemente es “la más linda del mundo”.
Por la gloria en Coronda
En cuanto a lo deportivo, se espera una prueba pareja en la que se combinan nadadores con una gran experiencia con talentos jóvenes pero de gran presente que vienen cosechando títulos en los diferentes rincones del mundo y llegan a la Maratón con el deseo de llegar en el primer puesto al pontón dispuesto en la costanera corondina.
Los dos campeones del 2025, el italiano Alessio Occhipinti en varones y la rionegrina Mayte Puca entre las damas, vuelven a Santa Fe con la clara intención de repetir la corona pero sabiendo que deberán dar una dura batalla contra ellos mismos y contra varios competidores que tienen la capacidad y la voluntad de destronarlos.
Entre los caballeros, además de Occhipinti, el equipo que llegó desde Italia asoma como un bloque de nadadores muy fuerte, con un par de candidatos más a quedarse con la Copa. A ellos se agregan los dos créditos locales, el santafesino Martín Carrizo que hizo podio en la última edición y el galvense Aquiles Balaudo, que vuelve a correr con la idea de dar el golpe y terminar bien arriba.
Occhipinti, por el bicampeonato. Foto: Flavio Raina
Además, la 48° edición de la Santa Fe – Coronda contará con la presencia de varios debutantes que tienen el potencial necesario para estar bien adelante en el clasificador aunque deberán sobreponerse a su inexperiencia y a las vicisitudes que presente el factor climático dentro y fuera del agua.
Entre las damas, Puca es claramente la principal aspirante a obtener el bicampeonato, aunque la nadadora italiana Verónica Santoni, fiel exponente del equipo que llegó desde su país con ansias de pelear hasta el final. La tercera en discordia en la competencia femenina es argentina y se llama Mariel Loyato, quien a sus 21 años quiere ser la gran sorpresa de la Maratón.
Uno de los datos a tener en cuenta para esta nueva versión de la maratón más linda del mundo es sin dudas la cuestión del recorrido. Hasta último momento, la organización trabajó a destajo junto con las autoridades provinciales y de Prefectura recorriendo todo el trayecto para poder determinar el camino más seguro y propicio tanto para los nadadores como para el acompañamiento del público.
En este marco, el primer desafío a superar fue la imposibilidad de recorrer la zona del vado frente a la costanera de Santo Tomé y como consecuencia de la obra del nuevo puente que unirá la mencionada ciudad con la capital de la provincia.
Frente a este panorama, los organizadores plantearon un camino alternativo donde los nadadores circularán contracorriente para luego girar y volver a tomar el recorrido tradicional, pasando frente a la costa santotomesina y por debajo del carretero.
El otro foco de atención en lo que hace al recorrido final fue la cortada de Sauce Viejo. La idea de la organización era que los protagonistas puedan volver a circular por ese lugar tan tradicional de la Santa Fe – Coronda pero que hace varios años no se puede utilizar como consecuencia de la bajante.
Finalmente y a pesar de la intención y el trabajo de los organizadores y las autoridades locales y de Prefectura, se confirmó que no se podrá pasar por allí porque no se dispone hoy con la altura mínima necesaria para el normal desarrollo de la competencia.
En definitiva, el recorrido tendrá un total de 59 kilómetros y medio, iniciando por un mini circuito boyado que comienza frente a los paradores de la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe, retoma frente a la Costanera Oeste por la zona del faro y pasa por debajo del Puente Colgante.
Maratón Santa Fe - Coronda edición 47
Tras pasar frente al Puerto y el Museo de la Constitución, los nadadores seguirán camino por el Salado yendo hasta Santo Tomé y regresando para tomar el Río Coronda pasando por la Primera Barranquera y Altos del Sauce. Luego de circular frente al Balneario Don Roque, los protagonistas seguirán por el Coronda hasta superar Caima y Desvío Arijón, entrando allí en la recta final de la competencia.
Tras superar Maciel y Los Paraísos, encontrarán el tramo decisivo con el clásico circuito de ida y vuelta sobre la costanera corondina, donde estará instalado el pontón frente a la multitud que se congregará para ver de cerca la llegada de los nadadores.
Según establecen desde la organización, el tiempo estimado para esta edición de la Santa Fe – Coronda supera las 8 horas de carrera teniendo en cuenta la altura actual y la corriente del río.
Si bien puede haber cambios climáticos de último momento que alteren el normal desarrollo de la competencia, las condiciones que hoy presentan las aguas de nuestra región permiten suponer que el ganador estará llegando en ese lapso.
Una vez que finalice la maratón, se realizará en el escenario montado en la ciudad de Coronda el acto de premiación donde el gran ganador de la Santa Fe – Coronda edición 48 recibirá su copa de campeón y la merecida ovación de todos los presentes.
Seguridad en tierra y en el agua
Otro elemento central en la organización de la carrera tiene que ver con el amplio dispositivo de seguridad que las autoridades provinciales y de las respectivas localidades han dispuesto tanto dentro como fuera del río. En este sentido, desde Prefectura ampliarán sensiblemente la cantidad de controles sobre las embarcaciones, tanto durante el recorrido como en la previa.
En todos los casos, se efectuarán controles de alcoholemia, como así también se exigirá la documentación reglamentaria tanto de la embarcación como del conductor de la misma. A la par, el área de Seguridad Vial montará dispositivos especiales en los caminos que unen Santa Fe con Coronda, tanto durante la competencia como para asegurar el normal retorno tras la finalización de la misma.
En simultáneo, se reforzará la presencia de personal policial en las diferentes costaneras donde la gente se reúne a ver el paso de los nadadores, para evitar incidentes y garantizar que esta nueva edición de la Santa Fe – Coronda sea una fiesta absoluta.
Los 18 protagonistas
En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda contará con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial. Ellos son: