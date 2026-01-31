El Litoral se mete al río para contar la Maratón Santa Fe–Coronda como nadie
Con un gran despliegue humano y técnico en Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, el multimedio acompañará durante toda la jornada una de las pruebas más emblemáticas del país. Transmisión en vivo, móviles en tierra y agua y la palabra de todos los protagonistas, a través de la web, las redes sociales y CyD Litoral
Desde largada a la llegada, El Litoral propondrá un relato completo de la Maratón Santa Fe–Coronda, combinando cercanía, información y emoción Foto: Fernando Nicola
La Maratón Santa Fe–Coronda es mucho más que una competencia de aguas abiertas: es una historia que se escribe en el río y se vive en la costa. Por eso, El Litoral hará una cobertura multiplataforma pensada para acompañar cada brazada, cada expectativa y cada emoción que atraviese la jornada. Desde temprano, los equipos periodísticos estarán distribuidos en puntos estratégicos de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda para seguir el pulso de la carrera y todo lo que ocurre a su alrededor, porque la prueba no solo se nada: también se siente.
El despliegue incluirá cronistas, reporteros gráficos, camarógrafos y productores que contarán la acción desde la ribera, en diálogo permanente con el público y los familiares que alientan, pero también con seguimiento desde el agua, para mostrar de cerca el desarrollo de la competencia.
La mirada estará puesta tanto en el rendimiento deportivo como en las historias humanas que le dan profundidad al evento: los nadadores que buscan superarse, los equipos que acompañan, la organización que hace posible la travesía y la gente que convierte la costa en una fiesta.
La cobertura se integrará en tiempo real a través del sitio web de El Litoral, donde se publicarán crónicas, fotos, videos y el minuto a minuto, mientras que las redes sociales ofrecerán escenas, testimonios y momentos destacados al instante. A su vez, CyD Litoral sumará un programa especial a partir de las 16:30 hs, para que la audiencia pueda vivir la maratón.
Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Flavio Raina
Así, de la largada a la llegada, El Litoral propondrá un relato completo de la Maratón Santa Fe–Coronda, combinando cercanía, información y emoción para que nadie quede afuera de una de las jornadas deportivas más representativas del litoral.