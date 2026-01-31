#HOY:

El Litoral se mete al río para contar la Maratón Santa Fe–Coronda como nadie

Con un gran despliegue humano y técnico en Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, el multimedio acompañará durante toda la jornada una de las pruebas más emblemáticas del país. Transmisión en vivo, móviles en tierra y agua y la palabra de todos los protagonistas, a través de la web, las redes sociales y CyD Litoral

Desde largada a la llegada, El Litoral propondrá un relato completo de la Maratón Santa Fe–Coronda, combinando cercanía, información y emoción Foto: Fernando NicolaDesde largada a la llegada, El Litoral propondrá un relato completo de la Maratón Santa Fe–Coronda, combinando cercanía, información y emoción Foto: Fernando Nicola
La Maratón Santa Fe–Coronda es mucho más que una competencia de aguas abiertas: es una historia que se escribe en el río y se vive en la costa. Por eso, El Litoral hará una cobertura multiplataforma pensada para acompañar cada brazada, cada expectativa y cada emoción que atraviese la jornada. Desde temprano, los equipos periodísticos estarán distribuidos en puntos estratégicos de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda para seguir el pulso de la carrera y todo lo que ocurre a su alrededor, porque la prueba no solo se nada: también se siente.

El despliegue incluirá cronistas, reporteros gráficos, camarógrafos y productores que contarán la acción desde la ribera, en diálogo permanente con el público y los familiares que alientan, pero también con seguimiento desde el agua, para mostrar de cerca el desarrollo de la competencia.

Maratón Santa Fe-Coronda edición 47El Litoral hará una cobertura multiplataforma pensada para acompañar cada brazada, cada expectativa y cada emoción que atraviese la jornada.

La mirada estará puesta tanto en el rendimiento deportivo como en las historias humanas que le dan profundidad al evento: los nadadores que buscan superarse, los equipos que acompañan, la organización que hace posible la travesía y la gente que convierte la costa en una fiesta.

La cobertura se integrará en tiempo real a través del sitio web de El Litoral, donde se publicarán crónicas, fotos, videos y el minuto a minuto, mientras que las redes sociales ofrecerán escenas, testimonios y momentos destacados al instante. A su vez, CyD Litoral sumará un programa especial a partir de las 16:30 hs, para que la audiencia pueda vivir la maratón.

Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Flavio RainaMaratón Santa Fe-Coronda. Foto: Flavio Raina

Así, de la largada a la llegada, El Litoral propondrá un relato completo de la Maratón Santa Fe–Coronda, combinando cercanía, información y emoción para que nadie quede afuera de una de las jornadas deportivas más representativas del litoral.

