Copa Santa Fe

El Litoral se mete al río para contar la Maratón Santa Fe–Coronda como nadie

Con un gran despliegue humano y técnico en Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, el multimedio acompañará durante toda la jornada una de las pruebas más emblemáticas del país. Transmisión en vivo, móviles en tierra y agua y la palabra de todos los protagonistas, a través de la web, las redes sociales y CyD Litoral