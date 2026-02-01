Yanina Primon: “Fiscalizar la Santa Fe–Coronda es cuidar la competencia y a cada nadador”
La presidenta de la Federación Santafesina de Natación (FESANA), Yanina Primon, habló en la largada de la 48ª Maratón Santa Fe–Coronda sobre el rol de la fiscalización, el control en el agua, la seguridad de los nadadores y el valor simbólico de la competencia para la provincia y la disciplina de aguas abiertas.
Fiscalización y control en el agua, una de las tareas centrales de la Federación. Foto: Fernando Nicola
Desde el inicio de la 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda, la Federación Santafesina de Natación asumió un rol central en el desarrollo de la competencia. Yanina Primon, presidenta de FESANA, explicó el trabajo operativo que se despliega a lo largo de todo el recorrido.
“Ahora nos corresponde fiscalizar, controlar y mantener contacto permanente con los árbitros que van en el agua. Tenemos que estar atentos a cada punto de evacuación y a cualquier inconveniente que pueda surgir durante los kilómetros de competencia”, señaló.
Primon destacó la organización general del evento. “Todo comenzó con total normalidad, en horario y con una agenda impecable desde el jueves. La organización fue muy ordenada y eso se nota en cada detalle”, remarcó.
También valoró el acompañamiento del público. “La cantidad de gente en el puente, en la costanera y en la largada marca lo que será toda la jornada. Esperamos que acompañen no solo por agua, sino también por tierra, porque para los deportistas eso es fundamental”, sostuvo.
Fiscalización, control y seguridad
La presidenta de FESANA subrayó la importancia del control permanente durante la prueba. “Nuestro rol es garantizar que todo se desarrolle con normalidad, cuidando a los nadadores y asegurando que la competencia se desarrolle bajo las reglas”, explicó.
En cuanto a los tiempos estimados de carrera, indicó que el arribo de los primeros competidores podría darse alrededor de las ocho horas de competencia. “Estamos hablando de unas 8 horas y 15 minutos aproximadamente, aunque todo depende de las condiciones del río”, precisó.
Yanina Primon, presidenta de FESANA, en la largada de la Santa Fe–Coronda 48ª edición.
Primon reconoció que las variables naturales siempre influyen. “Las condiciones del agua y del entorno son determinantes, por eso el seguimiento constante es clave durante toda la maratón”, afirmó.
Identidad, provincia y disciplina
Para la titular de FESANA, la Santa Fe–Coronda trasciende lo deportivo. “Para nosotros, como Federación, es algo muy importante porque es parte de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es identidad, pertenencia y tradición”, expresó.
También remarcó el valor de la competencia para el desarrollo de la disciplina. “Es fundamental para las aguas abiertas. Nuestro objetivo es seguir fomentando esta disciplina y que cada edición sirva para fortalecerla”, sostuvo.
Desde el drone de El Litoral: así se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando Nicola
Finalmente, Primon definió a la maratón como un símbolo colectivo. “No es solo una carrera: es una construcción de muchos años, de mucha gente trabajando, y por eso sigue siendo la más linda del mundo”, concluyó.