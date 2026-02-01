Aguas abiertas

Yanina Primon: “Fiscalizar la Santa Fe–Coronda es cuidar la competencia y a cada nadador”

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación (FESANA), Yanina Primon, habló en la largada de la 48ª Maratón Santa Fe–Coronda sobre el rol de la fiscalización, el control en el agua, la seguridad de los nadadores y el valor simbólico de la competencia para la provincia y la disciplina de aguas abiertas.