Poletti en la Maratón Santa Fe–Coronda: "Esto es mucho más que una largada. Es tirarnos al agua en la historia"

Desde la largada de la 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda, el intendente Juan Pablo Poletti reivindicó la competencia como patrimonio cultural y emocional de la ciudad. Habló de identidad, memoria colectiva, recuperación del vínculo con el agua y del camino hacia los Juegos Suramericanos.

Juan Pablo Poletti en la largada de la 48ª edición de la Santa Fe–Coronda. Foto: Fernando Nicola Juan Pablo Poletti en la largada de la 48ª edición de la Santa Fe–Coronda. Foto: Fernando Nicola
La Costanera santafesina volvió a ser escenario de una postal histórica. Desde la largada de la 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda, el intendente Juan Pablo Poletti puso en palabras el sentido simbólico de una competencia que atraviesa generaciones.

“Esto es mucho más que una largada. Es tirarnos al agua en la historia, en la identidad, en la santafesinidad, en el orgullo de tener la más linda del mundo”, expresó, al destacar que la prueba une a distintas localidades en una misma fiesta popular.

Poletti valoró la masiva convocatoria en la capital provincial. “La cantidad de gente que se acercó desde temprano a la Costanera Este, la Oeste y el Puente Colgante muestra lo que significa esta maratón. Es una fiesta que se vive en la calle, en familia y con sentido de pertenencia”, afirmó.

El intendente agradeció al gobierno provincial por integrar la competencia a la Copa Santa Fe. “Eso la pone en valor y la potencia. Es una fiesta que ya forma parte de nuestra identidad y que sigue creciendo con cada edición”, sostuvo.

Memoria, emoción y tradición

Poletti recordó cómo vivía la Santa Fe–Coronda antes de ser intendente. “Siempre la viví con mucha emoción. En mi familia era una tradición: acompañar, mirar las llegadas, escuchar las transmisiones. Esa narración final era como un gol”, relató.

También evocó experiencias personales ligadas a la carrera. “La acompañé muchas veces, la viví desde chico. Siempre fue algo muy fuerte en mi casa. Eso explica por qué hoy sigue movilizando tanto a los santafesinos”, dijo.

Se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaLa Costanera colmada de santafesinos en una nueva edición de la maratón. Foto: Fernando Nicola

Para el intendente, la maratón es parte de la memoria colectiva de la ciudad. “Es una de esas cosas que nos marcan como comunidad. Forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia”, remarcó.

El vínculo con el agua y el futuro

Poletti vinculó la Santa Fe–Coronda con una política de recuperación del vínculo de la ciudad con la Laguna Setúbal. “Santa Fe necesitaba volver a recuperar sus playas, su laguna, su relación con el agua. No tenerle miedo, sino acercarnos, vivirla y disfrutarla con responsabilidad”, expresó.

Destacó el crecimiento de las actividades acuáticas en la ciudad. “Tenemos aguas abiertas, disciplinas vinculadas al río y al lago, y una identidad que está profundamente ligada al agua”, señaló.

En ese marco, convocó a los santafesinos a involucrarse en los Juegos Suramericanos. “Invito a todos a anotarse como voluntarios, a vivirlos desde adentro, a participar de la organización. Queremos que sean una fiesta de los santafesinos”, afirmó.

Se vive la Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Fernando NicolaLa Santa Fe–Coronda, símbolo de identidad y tradición popular. Foto: Fernando Nicola

Finalmente, llamó a construir una experiencia colectiva. “Queremos que Santa Fe sea una ciudad cordial, abierta, preparada para recibir a todos los países de Sudamérica. Que los Juegos Suramericanos nos encuentren unidos, participando y siendo protagonistas”, concluyó.

