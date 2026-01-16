Fin de semana cultural en Santa Fe: festivales, música en vivo y actividades gratuitas

La ciudad de Santa Fe abre un fin de semana que tendrá una agenda cultural amplia y diversa, con propuestas musicales, artísticas y festivas en distintos puntos del ejido urbano.
Del viernes al domingo, la ciudad ofrece una grilla diversa con el Festival Folklórico de Guadalupe, recitales, actividades artísticas y celebraciones populares en distintos espacios.
Del viernes 16 al domingo 18 de enero, escenarios públicos y privados concentrarán actividades que van desde festivales folklóricos y conciertos de rock y blues, hasta muestras culturales y celebraciones populares de arraigo local.
Con entradas gratuitas en varios de los eventos y una programación pensada para públicos diversos, la oferta incluye una nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe y recitales en salas de música en vivo.
También habrá intervenciones culturales en espacios patrimoniales y encuentros que combinan tradición, producción independiente y participación comunitaria. A continuación, el detalle completo de las actividades previstas.
Festival Folklórico de Guadalupe primera noche, a las 21 en la explanada de la Basílica de Guadalupe
Hasta el domingo, se vivirá una nueva edición de este clásico santafesino. La entrada es libre y gratuita, se solicita una donación de alimentos no perecederos. El viernes conducen Negro Fulco y Negro Velázquez. Actúan Compañía Ecos de la Tierra, Ceibo, Diego Arolfo, Leandro Gutiérrez, Daiana Colamarino e Itahí Donda.
Ciclo Club de blues local a las 21 en Tribus
El espacio abre su temporada 2026 con la presentación de “Mujeres del Blues” y todos los clásicos del género en las mejores voces femeninas.
Shaira Wilds a las 23.59 en Tribus
Shaira Wilds llega al Trasnoche de Tribus con su rock and roll moderno, sucio y chocante, inspirado en las travesías de la noche santafesina.
"Coreografías curatoriales" a las 19.30 en la Casa Museo López Claro
El espacio presenta dos actividades que tendrán lugar el viernes 16 y sábado 17 de enero, como complemento del tradicional Festival de Guadalupe, participando como espacio vecino del barrio. El viernes 16 a partir de las 19:30 h se realizará “Coreografías curatoriales. Recorrido comentado a cargo de Proyecto Deatres”.
"Despechadas y despechados", a las 20.30 en Stanley
Vuelve el Karaoke en este espacio, con la coordinación de Marcela El ángel. "Despechadas y despechados. micrófono abierto y corazón también. Una noche para dejar de lado todas 'esas cosas' y hacer catarsis" dicen los organizadores.
Festival Folclórico de Guadalupe segunda noche, a las 21 en la explanada de la Basílica de Guadalupe
Hasta el domingo, se vivirá una nueva edición de este clásico santafesino. La entrada es libre y gratuita, se solicita una donación de alimentos no perecederos. El sábado, conducen Negro Fulco y Florencia Ruiz y actúan Ballet de Raíz, Luciana Bianchotti y La Juntada, Mario Díaz, La Guardia Urbana, Aymareños (Salta) y La Banda Mágica (Rosario).
Rey Garufa, a las 21 en Tribus
El tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará en Tribus Club de Arte. El proyecto, oriundo de Tandil, nació en 2008, con el objetivo de recrear fielmente la música de Los Redondos.
Santi Aysine a las 20 en Stanley
El músico llega a Santa Fe para una noche imperdible. Fue el fundador y voz principal de la banda de rock Salta La Banca, reconocida por su lírica comprometida y su impacto en la escena del rock nacional e independiente.
13° Fiesta provincial de la chopera a las 18 en la Estación Belgrano
La fiesta premia en Santa Fe, a través de la exposición y concurso con jurados, a las choperas más originales e ingeniosas. El evento busca preservar y promover esta tradición cervecera, el encuentro y el consumo responsable en torno a este artefacto hogareño. Continúa el domingo.
Festival Folclórico de Guadalupe tercera noche, a las 20 en la explanada de la Basílica de Guadalupe
Hasta el domingo, se vivirá una nueva edición de este clásico santafesino. La entrada es libre y gratuita, se solicita una donación de alimentos no perecederos. El domingo conducen Negro Fulco y Florencia Ruiz y actúan Fabricio Rodríguez (Villa María), Ballet de la Tierra y Grupo Peña de Itatí (Franck), Monchito Merlo, Marcos Castelló y María Emilia Sottocorno.
Segunda semifinal del Concurso de Bandas a las 20 en Tribus
Será con los shows de los siguientes grupos: L.E.M.I, Kawana, Pasaje Boedo, Casa Chilao, Malva y Yuka, Los Peatones, Mosstro y Australia tiene sed.
Primera Muestra de Canto de 2026 a las 20.30 en Stanley
El espacio abrirá sus puertas para recibir la Muestra de Canto de Estudio Vocal. "Una noche para sentir, cantar y acompañar. No te quedes afuera de esta primera gran fecha del año", señalaron los organizadores.