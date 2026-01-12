¿Por qué sus novelas se siguen leyendo?

Cincuenta años sin Agatha Christie: la arquitecta del crimen perfecto

Prolífica, discreta y obsesiva por los detalles, la autora inglesa creó a algunos de los detectives más célebres del siglo XX. Fue más traducida que Shakespeare y creó un universo donde el caos siempre encuentra una explicación.