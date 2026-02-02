Departamento Castellanos

Rafaela: avanza con la recuperación integral de los ex Almacenes Ripamonti

Con una intervención que combina restauración patrimonial, arquitectura contemporánea y criterios de sustentabilidad, la ciudad de Rafaela avanza en la recuperación de los ex Almacenes Ripamonti. El proyecto busca devolverle protagonismo a un edificio emblemático frente a la plaza central, transformándolo en un espacio abierto, dinámico y pensado para el encuentro ciudadano.