El italiano Alessio Occhipinti marcó el rumbo y se coronó bicampeón de la Santa Fe Coronda
Ratificando su condición de candidato, el nadador europeo dominó la carrera desde Sauce Viejo para llegar en el primer puesto con más de 7 minutos de ventaja respecto de su escolta, el también italiano Giuseppe Ilario. Ricciardi completó el podio y el santafesino Martín Carrizo llegó cuarto en una notable actuación.
Occhipinti volvió a alzar la copa de la Santa Fe-Coronda, entregada por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro. Foto: Manuel Fabatía.
Con todo el calor y el color que caracteriza e identifica a la maratón más linda del mundo, se corrió este domingo 1° de febrero la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe - Coronda, evento que además marcaba el inicio del calendario de actividades 2026 de la Copa Santa Fe. Con un extenso recorrido de más de 59 kilómetros y medio y una competencia que se extendió durante casi 9 horas, los 18 nadadores que llegaron desde 8 países del mundo unieron la capital provincial con la costanera corondina en un esfuerzo titánico que fue seguido de cerca y premiado con el aplauso de miles de santafesinos que siguieron la travesía desde el agua y desde las costas de las distintas localidades por las que pasaron los competidores.
Haciendo valer su condición de vigente campeón y de principal candidato, el italiano Alessio Occhipinti se adueñó de la Maratón Santa Fe - Coronda por segundo año consecutivo con un tiempo final de 8 horas, 42 minutos y 9 segundos, casi 8 minutos por delante de su más inmediato perseguidor ratificando el dominio que ejerció con claridad en la segunda mitad de la competencia. El escolta fue el también italiano Giuseppe Ilario con un registro de 8 horas, 50 minutos y 22 segundos, mientras que el podio lo completó su compatriota Niccoló Ricciardi con un tiempo de 8 horas, 53 minutos y 55 segundos. El equipo italiano llegaba a esta edición de la Maratón como candidato y cumplió con creces dominando de punta a punta.
El cuarto lugar fue para el santafesino Martín Carrizo, quien peleó brazada a brazada hasta el final con Ricciardi pero no pudo repetir la proeza de subirse al tercer lugar como sucedió en 2026. Sin embargo, con un registro final de 8 horas, 55 minutos y 3 segundos el nacido en la ciudad de Garay fue el mejor de los argentinos en carrera y cumplió con una espectacular tarea siendo el único que se animó a desafiar el portentoso dominio italiano.
Los nadadores fueron apoyados por el público en las distintas instancias de la Maratón. Foto: Fernando Nicola (dron).
Más atrás arribaron al pontón dispuesto en la costanera corondina el venezolano Johndry Segovia (9 hs 03m 43s) y el brasileño Mateus Evangelista, que supo ser líder de la carrera en el paso por Santo Tomé pero no pudo sostener el ritmo de carrera y terminó perdiendo posiciones más allá de cumplir con una muy buena labor y un tiempo de 9 horas, 6 minutos y 31 segundos. En el séptimo puesto de la general apareció el francés Julien Pichot y en el octavo el segundo de los argentinos, el joven Tomás Rodríguez.
En el noveno lugar del clasificador y repitiendo con comodidad su título entre las damas se dio la llegada de la rionegrina Mayte Puca, quien redondeó un registro final de 9 horas 18 minutos y 53 segundo y, al igual que Occhipinti, volvió a inscribir su nombre en el trofeo de la maratón más linda del mundo. Para la nacida en Bariloche quedó también la satisfacción de completar la travesía en buenas condiciones físicas y sin sufrir las consecuencias que le trajo aparejadas su victoria en 2025.
Dominio “tano”
Pasadas las 8.56 de la mañana del domingo y en una costanera Este repleta de público, los 18 protagonistas de esta edición 48 de la Santa Fe - Coronda ingresaron al agua de la Laguna Setúbal para dar inicio a su aventura. Con la alta temperatura exterior y las condiciones ya conocidas en el agua, esta edición en particular de la maratón representó un duro desafío físico y mental para el grupo de competidores que inició su recorrido por el circuito boyado hasta el Faro y luego retornando sobre el margen de la Costanera Oeste y el Puente Colgante, otros dos espacios cubiertos por vecinos de Santa Fe que comenzaron a darle el color característico de nuestra maratón. A ellos se sumaron decenas de embarcaciones de todo tipo y tamaño, con el denominador común del espíritu festivo que hace a esta una competencia única en el mundo.
Alessio Occhipinti igualó la marca de su guía Simone Ercoli. Foto: Matías Pintos.
Con el correr de los minutos comenzó a cortarse el pelotón de candidatos en donde marcaban el ritmo los 3 italianos, Carrizo, el brasileño Evangelista y la propia Mayte Puca, que se animaba a pelearle de igual a igual a los mejores exponentes de la rama masculina. Nadando a un ritmo intenso y sostenido, Occhipinti, Ilario y Ricciardi alternaban el dominio de la carrera con momentos de descanso e hidratación, dejando en claro que la estrategia apuntaba a llegar con el mayor resto físico posible a la segunda mitad del recorrido.
En el paso por Santo Tomé tuvo lugar un momento decisivo en donde los primeros avanzaron a contracorriente por el Salado antes de girar y volver a pasar por sobre un Puente Carretero y una costanera llena de público que los aplaudía y los acompañaba. En ese momento era Evangelista el que lideraba, con Carrizo y los 3 europeos siguiéndolo bien de cerca.
El dron de El Litoral siguió el tramo final de los nadadores sobre la costanera de Coronda. Foto: Fernando Nicola (dron).
Saliendo de Santo Tomé y antes de llegar a Sauce Viejo, con casi 4 horas de competencia, se produjo el quiebre definitivo de la competencia. Occhipinti, Ilario, Ricciardi y Carrizo se pudieron separar de Evangelista y el resto del pelotón y se fueron al frente de la carrera por amplio margen. Con el paso de los minutos, los dos primeros tomaron todavía más ventaja sobre Ricciardi y el crédito local, que era ovacionado en cada rincón de su carrera y se animaba a desafiar el tercer lugar del podio al italiano.
Cómodo con su físico y en su estrategia, el último cuarto de la Maratón fue casi un desfile triunfal para un Occhipinti que dejó en claro que, al menos en esta edición, no tenía rival. Marcando la diferencia que hoy ostenta sobre el resto desde lo físico y lo mental, el vigente campeón fue directo al pontón de llegada dispuesto frente a la costanera corondina para redondear en un tiempo de 8 horas, 42 minutos y 59 segundos un triunfo categórico que lo convierte en bicampeón de la Santa Fe - Coronda y le da un lugar en el cuadro de leyendas de nuestra maratón.
Mayte Puca, nuevamente ganadora en mujeres. Foto: Matías Pintos.
Tras la llegada de los otros 17 protagonistas, solo quedó tiempo para la premiación encabezada por el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, y el espectáculo musical que fue el broche de oro para un domingo inolvidable en el que la más linda del mundo pasó por Santa Fe.