Mayte Puca, nuevamente ganadora en mujeres

El italiano Alessio Occhipinti marcó el rumbo y se coronó bicampeón de la Santa Fe Coronda

Ratificando su condición de candidato, el nadador europeo dominó la carrera desde Sauce Viejo para llegar en el primer puesto con más de 7 minutos de ventaja respecto de su escolta, el también italiano Giuseppe Ilario. Ricciardi completó el podio y el santafesino Martín Carrizo llegó cuarto en una notable actuación.