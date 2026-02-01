Bachi Ramírez: “Recuperar la Maratón Santa Fe–Coronda fue una decisión política y un sueño cumplido”
El intendente de Coronda destacó el valor histórico, deportivo y cultural de la Maratón Santa Fe–Coronda, en su edición número 48. Emoción, memoria personal, apoyo provincial y una ciudad preparada para recibir a miles de visitantes en una jornada que volvió a poner al río y al deporte en el centro de la escena.
La costa corondina colmada de público esperando la llegada de los nadadores. Foto: Fernando Nicola
La ciudad de Coronda volvió a vestirse de fiesta con la llegada de la edición 48 de la Maratón Santa Fe–Coronda, uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país. A horas del arribo de los nadadores, el intendente Bachi Ramírez expresó su emoción y el valor simbólico de la competencia.
“Muy contento, con muchos nervios antes, pero ya está. Falta poquito para que lleguen los nadadores. Yo la viví muchos años la maratón, no como intendente, sino en el río, y sé lo que representa para la provincia de Santa Fe”, señaló.
El jefe municipal remarcó especialmente el significado que la prueba tiene para la región y para la identidad corondina, destacando el acompañamiento masivo de embarcaciones, el público en la costa y el clima festivo que se vivía en la ciudad.
Embarcaciones acompañando el tramo final de la histórica competencia en el río. Foto: Matias Pintos
El respaldo político y la recuperación de la carrera
Ramírez puso en valor el apoyo del gobierno provincial y recordó el momento en que planteó la necesidad de recuperar la competencia. “Hace dos años le dije al gobernador: ‘Maxi, tenemos que recuperar la maratón’. Hoy ya piensa en hacerla más grande el año que viene”, expresó.
También destacó el acompañamiento institucional y deportivo: “Forma parte de la Copa Santa Fe, se vienen los Juegos Suramericanos y hay una tendencia muy clara del gobierno en darle al deporte la importancia que merece”.
El intendente recordó el impacto que tuvo la suspensión de una edición anterior y la sensación de pérdida que se vivió en Coronda. “Dolió mucho cuando no se pudo hacer. Caló fuerte en la ciudad, como que la estábamos perdiendo, pero sabíamos que la íbamos a recuperar”, afirmó.
Una ciudad preparada para recibir al país
Coronda se mostró lista para recibir a miles de visitantes. “Nos hemos preparado muchísimo. Las playas están llenas, hay mucha gastronomía, la noche nocturna está activa. La ciudad cambió mucho y eso es lo que uno quiere”, señaló Ramírez.
El intendente cerró con una definición personal: “Todo esto lo hago por lo que esta ciudad me dio: una familia, hijos maravillosos. Lo mínimo que puedo hacer es ponerle el corazón para que Coronda esté linda”.