Bachi Ramírez: “Recuperar la Maratón Santa Fe–Coronda fue una decisión política y un sueño cumplido”

El intendente de Coronda destacó el valor histórico, deportivo y cultural de la Maratón Santa Fe–Coronda, en su edición número 48. Emoción, memoria personal, apoyo provincial y una ciudad preparada para recibir a miles de visitantes en una jornada que volvió a poner al río y al deporte en el centro de la escena.