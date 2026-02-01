Di Lena destacó el impulso del Gobierno provincial a la Maratón Santa Fe-Coronda
El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, celebró la masiva participación y el crecimiento de la Maratón Santa Fe-Coronda. Valoró la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la competencia y de consolidar al deporte como una política pública estratégica en toda la provincia.
Daniel Di Lena en la entrega de la Copa Santa Fe junto a al ministro Bastía y la ministra Tejeda. Foto; Manuel Fabatia
La llegada de los nadadores a Coronda volvió a convertir a la ciudad en una verdadera fiesta popular. Con miles de personas acompañando el recorrido, la Maratón Santa Fe-Coronda ratificó su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial y nacional.
Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, expresó su satisfacción por el desarrollo de la competencia y por el acompañamiento institucional del Gobierno provincial a esta histórica prueba de aguas abiertas.
“Esta fiesta se vivió desde Santa Fe, pasando por cada ciudad y cada pueblo, hasta llegar a Coronda. Tuvimos más participantes que el año pasado y muchísima gente en todos los puntos del recorrido”, destacó el funcionario.
Deporte como política pública
Lotería de Santa Fe y el Gobierno provincial impulsan el deporte como política pública. Foto: Manuel Fabatia
Di Lena remarcó que la continuidad de la maratón responde a una decisión política clara del gobernador Maximiliano Pullaro, quien impulsó el deporte como eje estratégico de gestión. En ese marco, subrayó el rol de Lotería de Santa Fe como actor clave para hacer posible el evento.
“Desde Lotería estamos muy contentos de poder aportar para que esta maratón sea una realidad en la provincia. Es una política pública que se construye con decisiones y con inversión concreta”, señaló.
La competencia, además, forma parte del calendario oficial de la Copa Santa Fe, lo que la posiciona como uno de los eventos que marcan el inicio del año deportivo en la provincia.
Un año cargado de eventos
El vicepresidente de Lotería anticipó que la Copa Santa Fe seguirá creciendo en cantidad de disciplinas. “Empezamos con cinco, después ocho, luego doce y este año seguramente la vamos a llevar a 15 disciplinas deportivas”, afirmó.
También puso el foco en los Juegos Sudamericanos, que se desarrollarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela. “Es un hito histórico para la provincia. Será una gran fiesta del deporte del 12 al 26 de septiembre”, sostuvo.
La Maratón Santa Fe-Coronda volvió a reunir a miles de personas..Foto: Fernando Nicola
Di Lena destacó además el esfuerzo de los nadadores de aguas abiertas. “Ver a chicos y chicas nadando durante nueve horas en el río es algo impensado. El esfuerzo y el sacrificio que hacen es impresionante”, expresó.
Finalmente, remarcó que el rol de Lotería no se limita a la distribución de utilidades, sino también al acompañamiento directo de eventos deportivos. “Es una alegría poder destinar parte de nuestros recursos para que estas competencias sean una realidad en Santa Fe”, concluyó.