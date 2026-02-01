La emoción de la más linda del mundo

Di Lena destacó el impulso del Gobierno provincial a la Maratón Santa Fe-Coronda

El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, celebró la masiva participación y el crecimiento de la Maratón Santa Fe-Coronda. Valoró la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la competencia y de consolidar al deporte como una política pública estratégica en toda la provincia.