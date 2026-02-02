Sunchales fue reconocida a nivel nacional por su compromiso ambiental

Sunchales recibió un importante reconocimiento por su compromiso frente al cambio climático, otorgado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
La ciudad de Sunchales fue reconocida por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) por su compromiso sostenido en la implementación de políticas ambientales. El reconocimiento destaca las acciones de arbolado urbano desarrolladas durante 2025, que contribuyen de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la mejora de la calidad de vida de la comunidad.
La distinción pone en valor las políticas y acciones concretas impulsadas por el municipio en materia de cuidado ambiental, especialmente aquellas vinculadas al arbolado urbano y la sostenibilidad.
El certificado reconoce el esfuerzo sostenido de la ciudad en la implementación de estrategias locales que buscan reducir el impacto ambiental, promover entornos más saludables y contribuir activamente a la mitigación del cambio climático.
Según detalla el reconocimiento, durante el año 2025 Sunchales llevó adelante acciones de arbolado urbano que incluyeron la plantación de 267 árboles en distintos sectores de la ciudad.
Estas intervenciones no solo mejoran el paisaje urbano, sino que cumplen un rol clave en la regulación climática, la biodiversidad y el bienestar de los vecinos.
De acuerdo con la estimación realizada bajo la metodología de One Tree Planted, estas acciones permitirán una absorción estimada de 53,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) en un período de 20 años, representando un aporte significativo a la reducción de gases de efecto invernadero.
El arbolado urbano es una de las herramientas más eficaces y accesibles para enfrentar los efectos del cambio climático a escala local. Los árboles ayudan a disminuir la temperatura ambiente, mejoran la calidad del aire, reducen la contaminación sonora y generan espacios públicos más saludables y agradables.
En este sentido, las políticas implementadas por Sunchales no solo tienen un impacto ambiental positivo, sino que también contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad, promoviendo una ciudad más verde, resiliente y sustentable.
El certificado fue otorgado por la RAMCC y lleva la firma de su director ejecutivo, el ingeniero Ricardo Bertolino, lo que refuerza el valor institucional del reconocimiento. La red agrupa a municipios de todo el país comprometidos con el desarrollo de políticas climáticas locales, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Desde el municipio destacaron que este reconocimiento es el resultado de un trabajo sostenido y planificado, y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando acciones ambientales que permitan construir una ciudad preparada para los desafíos ambientales actuales y futuros.
El reconocimiento recibido posiciona a Sunchales como una localidad activa dentro de la agenda climática nacional, demostrando que las acciones locales tienen un impacto real y medible.
A través de políticas concretas, como el fortalecimiento del arbolado urbano, la ciudad avanza hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, donde el crecimiento urbano y el cuidado del ambiente van de la mano.
Este logro no solo celebra lo realizado, sino que también marca el camino para seguir profundizando iniciativas que promuevan una comunidad más consciente, responsable y comprometida con el cuidado del planeta.