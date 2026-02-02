Por la RAMCC

Sunchales fue reconocida a nivel nacional por su compromiso ambiental

La ciudad de Sunchales fue reconocida por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) por su compromiso sostenido en la implementación de políticas ambientales. El reconocimiento destaca las acciones de arbolado urbano desarrolladas durante 2025, que contribuyen de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la mejora de la calidad de vida de la comunidad.