El día que Coronda nos abrazó a todos con la Maratón de Aguas Abiertas

Con miles de personas a la vera del río, la presencia de autoridades provinciales y una definición deportiva de altísimo nivel, la Maratón Santa Fe-Coronda volvió a escribir una página inolvidable de su historia. El italiano Alessio Occhipinti se consagró bicampeón en la edición 2026 de la fiesta del río, mientras que el santafesino Martín Carrizo fue ovacionado tras una actuación histórica. También hubo bicampeonato femenino para la italiana Mayte Puca, en una jornada que combinó emoción, esfuerzo y celebración popular.