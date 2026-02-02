El día que Coronda nos abrazó a todos con la Maratón de Aguas Abiertas
Con miles de personas a la vera del río, la presencia de autoridades provinciales y una definición deportiva de altísimo nivel, la Maratón Santa Fe-Coronda volvió a escribir una página inolvidable de su historia. El italiano Alessio Occhipinti se consagró bicampeón en la edición 2026 de la fiesta del río, mientras que el santafesino Martín Carrizo fue ovacionado tras una actuación histórica. También hubo bicampeonato femenino para la italiana Mayte Puca, en una jornada que combinó emoción, esfuerzo y celebración popular.
Miles de personas le dieron color a una fiesta única. El Litoral
Coronda volvió a latir al ritmo del río y de la historia. Este domingo 1 de febrero, la ciudad fue escenario de una nueva edición de la Maratón Santa Fe-Coronda, la número 48, una de las competencias de aguas abiertas más duras y prestigiosas del mundo.
Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a poblar la costanera y distintos puntos del recorrido para acompañar a los 18 nadadores que protagonizaron una verdadera gesta deportiva a lo largo de los 59 kilómetros que unen Santa Fe con la capital nacional de la frutilla.
La “más linda del mundo” volvió a demostrar por qué ocupa un lugar de privilegio en el calendario internacional. No solo por la exigencia física que implica nadar durante horas en el río, sino también por el clima único que se genera en cada edición, con un público que acompaña, alienta y abraza a los protagonistas como en pocos eventos deportivos del planeta.
La edición 2026 no fue la excepción y dejó postales que ya forman parte de la memoria colectiva.
Con la presencia del Gobernador de Santa Fe y de autoridades provinciales y municipales, la competencia tuvo un marco institucional acorde a su magnitud.
El respaldo de la Lotería de Santa Fe y de distintos organismos permitió que, una vez más, la prueba pudiera concretarse con la organización y la seguridad que requiere un evento de esta envergadura, reafirmando su continuidad y su proyección internacional.
En lo estrictamente deportivo, la definición fue extraordinaria. El italiano Alessio Occhipinti volvió a escribir su nombre con letras grandes en la historia de la Maratón al quedarse con la victoria y lograr el bicampeonato, repitiendo la consagración obtenida en la edición anterior.
Con una estrategia sólida, fortaleza física y una enorme capacidad para leer la carrera, el europeo se impuso ante la élite mundial de la natación en aguas abiertas y confirmó su dominio en el río santafesino.
La llegada a Coronda fue una explosión de emociones. El público, que se contó por miles, acompañó el ingreso de cada uno de los nadadores, reconociendo el esfuerzo extremo y el sacrificio que implica completar una de las pruebas más exigentes del mundo.
Cada arribo fue celebrado como una victoria y convirtió a la costanera en un verdadero anfiteatro natural colmado de aplausos.
Maratón Santa Fe - Coronda. Créditos: Fernando Nicola.
Orgullo santafesino en el agua
Más allá del triunfo de Occhipinti, uno de los grandes momentos de la jornada tuvo acento local. El santafesino Martín Carrizo protagonizó una actuación histórica al finalizar en el cuarto puesto, quedando muy cerca del segundo lugar y consolidándose como uno de los grandes nadadores argentinos del presente.
Su desempeño fue seguido con atención durante toda la prueba y su llegada desató una ovación cerrada por parte del público corondino.
Carrizo luchó durante horas por meterse en el podio, dejó todo en el agua y llevó la bandera de Santa Fe a lo más alto en una competencia de altísimo nivel. Su actuación, cargada de coraje y determinación, fue una de las más celebradas de la edición 2026 y quedará grabada como un símbolo del crecimiento de la natación argentina en aguas abiertas.
El nadador local demostró que está a la altura de los mejores del mundo y confirmó que la Maratón Santa Fe-Coronda sigue siendo un escenario ideal para que los deportistas de la provincia puedan medirse con la élite internacional, generando orgullo e identificación en la gente.
Maratón Santa Fe-Coronda. Foto: Matías Pintos
Bicampeonato femenino y final de fiesta
En la rama femenina, Mayte Puca volvió a ser protagonista excluyente. Se quedó con el primer puesto entre las mujeres y finalizó novena en la clasificación general, logrando también el bicampeonato y confirmando su gran presente en la Maratón Santa Fe-Coronda.
Su actuación fue sólida de principio a fin y ratificó el dominio europeo en una prueba que exige técnica, resistencia y una fortaleza mental extraordinaria.
Tras la premiación, la jornada continuó con música y festejos en la costanera corondina. El cierre fue el de una verdadera fiesta popular, largamente esperada por todos, donde deportistas, organizadores y público compartieron la alegría de una edición que volvió a estar a la altura de su historia.
La puerta grande quedó abierta, con la ilusión renovada y la mirada puesta en una nueva edición.
Así lo hicieron saber los conductores oficiales de la competencia, Alfredo Ceballos y Carlos Mehaudy, quienes destacaron el éxito organizativo y deportivo de la jornada.
La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 no solo cerró con un balance altamente positivo, sino que además marcó el comienzo de la Copa Santa Fe en los deportes más destacados a lo largo de la provincia, en un año especial atravesado por la antesala de los Juegos ODESUR.
El río volvió a unir, Coronda volvió a abrazar y la Maratón reafirmó, una vez más, que es mucho más que una competencia: es identidad, historia y una emoción que se renueva cada verano en el corazón de Santa Fe.