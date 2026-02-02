Rosario: asesinaron a un joven en la zona sur

Un joven de 19 años falleció en la madrugada de este lunes 2 de febrero en el hospital Provincial, donde había ingresado un rato antes con varias heridas de arma de fuego. Voceros señalaron que fue atacado en una calle de barrio Tablada, al sur de Rosario. Es el primer crimen que se registra en el segundo mes del año.
El incidente se produjo alrededor de la 1AM en inmediaciones de Ayacucho al 4000. Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que a esa hora se recibió a menos un llamado al 911 indicando que se habían escuchado disparos en esa zona y que había al menos una persona herida.
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal policial, que se encontró con varias personas y con una persona herida que estaba por ser trasladada en un automóvil particular hasta un hospital.
Los uniformados escoltaron al auto VW Trend de color gris hasta la guardia del hospital Provincial, ubicado en el centro de Rosario, donde el herido, identificado como Ezequiel Hernán E., de 19 años llegó sin vida; pese a las tareas de RCP, falleció.
Por el momento se desconocen las causas en que se produjo el ataque a tiros.
Es el primer crimen que se registra en el mes de febrero y el noveno en lo que va del año en el departamento Rosario (todos en la ciudad cabecera).