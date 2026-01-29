#HOY:

Rosario: mataron a un joven de un disparo en el cráneo

El crimen ocurrió poco después del mediodía en una calle de la zona sur. Los autores serían dos personas que se movilizaban en moto. Es el octavo homicidio en el mes de enero.

Un joven fue asesinado poco después del mediodía de un disparo en el cráneo en una calle de barrio San Martín A, al sur de Rosario.

El homicidio se produjo minutos antes de las 13 de este jueves 29 de enero en inmediaciones de Alzugaray al 700. Hasta ese lugar llegó personal policial luego de recibir varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.

Pocos minutos después llegó al menos un patrullero del Comando Radioeléctrico y luego personal del Sies, que constató el fallecimiento del herido, que todavía no fue identificado, como consecuencia de impactos de bala en la cabeza y un hombro.

Mirá tambiénRosario: pelea entre dos hombres termina en homicidio

Es el octavo crimen que se registra en Rosario en lo que va del mes de enero, el segundo en menos de 24 horas.

Noticia en desarrollo...

Rosario
Homicidio en Santa Fe
Policía de Santa Fe
Ministerio de Seguridad

