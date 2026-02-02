Provincia y Nación coordinan detalles sobre la eventual visita de Milei a Santa Fe
Uno de los aspectos a definir es si el Jefe de Estado se erige como único orador. La ceremonia está prevista para las 19. Asistirá y acompañará Maximiliano Pullaro. El mandatario no confirmó aún su presencia en la reunión de gobernadores del miércoles en Capital Federal.
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al presidente de la Nación, Javier Milei.
Funcionarios provinciales de Santa Fe y nacionales definen detalles protocolares y aspectos del operativo de seguridad para la eventual visita presidencial en territorio santafesino el próximo fin de semana. Javier Milei estaría el sábado en la ciudad de San Lorenzopara participar del acto con el que se conmemorará el 213° aniversario del combate librado por el General José de San Martín y su regimiento de Granaderos a Caballo.
De concretarse el desembarco, el líder libertario se convertiría en el primer Jefe de Estado que participa de la ceremonia después de 26 años; el último había sido Fernando de la Rúa.
La fecha histórica se conmemora - en rigor- este martes 3 de febrero. Para dicha jornada se prevé, según pudo confirmar El Litoral, el izamiento de la bandera en Plaza San Martín, en Pino Histórico y en el Pórtico del Campo de la Gloria. También para ese día se espera un homenaje a los caídos en combate, en el Cementerio Conventual.
La visita
El acto institucional central se difirió para el sábado. En la previa, el viernes a las 21.30, se realizará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos en el Convento San Carlos.
El 7 de febrero, en tanto, se prevé el acto central a partir de las 19.00 en el Campo de la Gloria, según consta en el programa oficial de actividades difundido por la Municipalidad de San Lorenzo. Allí se recreará el enfrentamiento de 1813, único combate dirigido por San Martín en suelo argentino. Ello incluirá el momento en el que los Granaderos simulan el ataque a las fuerzas realistas, con la carga de caballería.
De esa ceremonia participaría Javier Milei. Desde el punto de vista institucional, la expectativa pasa porque el mandatario haga entrega del sable corvo original del prócer a fin de que permanezca en custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo. Hasta aquí, la reliquia era exhibida al púbico en el Museo Histórico Nacional.
Javier Milei, presidente de la Nación. Crédito: REUTERS/Denis Balibouse
Desde el punto de vista político, uno de los datos a develar es quiénes harán uso de la palabra. La versión más fuerte que ha trascendido en las últimas horas es que Milei sería el único orador. Algunas fuentes especulan con la posibilidad de que también lo sea Romina Diez, diputada nacional con chances de encarnar una candidatura a la gobernación de Santa Fe por La Libertad Avanza en 2027. Pero ello dejaría fuera de esquema a Maximiliano Pullaro quien oficiará como anfitrión.
Acompañar
Consultado oportunamente sobre la visita presidencial, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, adelantó que lo recibirá y acompañará, en caso de confirmarse la presencia. "Lo vamos a recibir; lo vamos a acompañar. Tengo buena relación con el presidente. Nos hemos mandado mensajes en varias oportunidades y siempre que nos ha convocado hemos estado ahí", respondía el mandatario ante la consulta.
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
La potencial visita de Milei se dará a días de una nueva reunión de gobernadores para analizar el proyecto de reforma laboral. El encuentro está previsto en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires. Entre los puntos agendados por los mandatarios se encuentran la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas y mecanismos de compensación a las provincias, así como el futuro régimen de coparticipación.
Fuentes oficiales consultadas por El Litoral advirtieron que el mandatario santafesino no ha confirmado aún su presencia en dicho cónclave.