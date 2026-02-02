El sábado, en San Lorenzo

Provincia y Nación coordinan detalles sobre la eventual visita de Milei a Santa Fe

Uno de los aspectos a definir es si el Jefe de Estado se erige como único orador. La ceremonia está prevista para las 19. Asistirá y acompañará Maximiliano Pullaro. El mandatario no confirmó aún su presencia en la reunión de gobernadores del miércoles en Capital Federal.