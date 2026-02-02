De visita por el sur provincial

Desde Venado Tuerto, Pullaro ratificó el rumbo de la obra pública en Santa Fe

En una conferencia realizada en Venado Tuerto, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que Santa Fe contará en 2026 con un presupuesto de $1,9 billones y con fondos provenientes de un crédito internacional para acelerar la obra pública. Además, cuestionó el centralismo del Gobierno nacional por la falta de inversión en rutas y fijó una postura firme sobre la baja de la imputabilidad.