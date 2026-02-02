Desde Venado Tuerto, Pullaro ratificó el rumbo de la obra pública en Santa Fe
En una conferencia realizada en Venado Tuerto, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que Santa Fe contará en 2026 con un presupuesto de $1,9 billones y con fondos provenientes de un crédito internacional para acelerar la obra pública. Además, cuestionó el centralismo del Gobierno nacional por la falta de inversión en rutas y fijó una postura firme sobre la baja de la imputabilidad.
Pullaro acelera la obra pública e insiste con bajar la edad de imputabilidad
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo este lunes a primera hora una reunión con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en la Sede Regional del Gobierno de Santa Fe en Venado Tuerto, donde continuaron avanzando en la planificación de obras de infraestructura en distintos puntos del territorio.
Ya en la conferencia de prensa, junto a los ministros Lisandro Enrico y Silvia Ciancio; el intendente Leonel Chiarella y la senadora Leticia Di Gregorio, Pullaro comenzó señalando que el presupuesto provincial para 2026 es de 1 billón 900 mil millones de pesos, una cifra que, según remarcó, estará destinada principalmente a continuar con las obras en marcha, las cuales ya cuentan con una parte del financiamiento asegurado.
“Hemos obtenido un crédito con una tasa única en la República Argentina en noviembre del año pasado, por un monto de 800 millones de dólares. Estos fondos, actualmente en los Estados Unidos, serán utilizados para acelerar el ritmo de las obras en la provincia de Santa Fe”, explicó Pullaro, quien añadió que estos recursos se destinarán a proyectos ya en ejecución y a nuevas obras que se realizarán en las áreas metropolitanas.
En cuanto al calendario de obras, el gobernador destacó que el objetivo es acelerar los tiempos de ejecución para lograr terminar proyectos en un plazo más corto del inicialmente estimado.
Pullaro acelera la obra pública e insiste con bajar la edad de imputabilidad
Además, advirtió que a mitad de año se realizaría una nueva planificación para las obras de 2027, con el propósito de optimizar los recursos y coordinar los proyectos en las principales áreas urbanas de Santa Fe.
Estado de las rutas nacionales y reclamo a la Nación
Uno de los temas centrales de la reunión fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Pullaro resaltó que los informes de Vialidad Nacional reflejan el deterioro de las trazas viales en todo el país, particularmente en Santa Fe, lo que generó fuertes reclamos por parte de la Casa Gris.
El gobernador subrayó que, desde el inicio de su gestión, impulsaron diversas propuestas al Gobierno nacional para solucionar el problema, pero las respuestas fueron insuficientes.
A pesar de los fallos judiciales que avalan el reclamo -uno de ellos promovidos por la senadora provincial Leticia Di Gregorio en el sur-sur-, la Casa Rosada aún no tomó medidas significativas para reparar las rutas federales, lo que afecta directamente a la infraestructura vial de la provincia.
“Le pedimos al Gobierno nacional que nos ceda las trazas nacionales, que nosotros nos haríamos cargo de los arreglos y las mejoras, pero lamentablemente no hubo respuestas satisfactorias”, afirmó Pullaro, quien detalló que la única respuesta fue la posible cesión de algunas pequeñas trazas urbanas. A pesar de este avance limitado, el gobernador destacó que “no estaríamos resolviendo el problema de fondo”.
Además, el hughense expresó que la Nación demuestra un enfoque “muy centralista” y no ejecuta las inversiones necesarias en la infraestructura vial del interior del país, particularmente en Santa Fe, donde las rutas nacionales son esenciales para el tránsito de carga y la conexión con los puertos.
A lo largo de su discurso, el mandatario también hizo referencia al equilibrio fiscal alcanzado por la provincia, destacando que el gobierno de Santa Fe lo hizo a pesar de la crisis económica y de los desafíos que presenta la infraestructura vial. Según Pullaro, el equilibrio fiscal nacional se logró en parte a costa de la falta de inversión en infraestructura, lo que afecta especialmente a las rutas federales de Santa Fe.
“En los últimos dos años, gastamos entre 7 mil y 8 mil millones de dólares en el mantenimiento de la traza vial. Sin embargo, el Gobierno nacional no invierte lo necesario en las rutas federales que atraviesan la provincia”, aseguró.
La polémica sobre la baja de la imputabilidad
En la rueda de prensa también fue requerido sobre la baja de la imputabilidad para menores, un tema que se reavivó en la sociedad tras varios hechos de violencia extrema cometidos por adolescentes que quedan impunes debido a que la ley no permite que sean juzgados como adultos, incluso cuando cometen delitos graves como homicidios.
Pullaro acelera la obra pública e insiste con bajar la edad de imputabilidad
“Yo tengo una posición muy clara desde hace mucho tiempo”, señaló el gobernador, quien recordó que, en su rol como ministro de Seguridad en 2015, ya había planteado la necesidad de revisar el Código Penal, específicamente en lo que respecta a los menores de edad involucrados en crímenes violentos.
Pullaro relató cómo, a lo largo de los años, su propuesta había sido ignorada o criticada por diferentes sectores de la política, “desde la izquierda y desde la derecha”, sin embargo, aseguró que los hechos recientes demuestran la urgencia de una reforma.
El gobernador destacó el caso de Jeremías Monzón, un joven asesinado en Rosario por dos adolescentes, como el hecho que despertó la indignación social y puso nuevamente en el centro del debate la imposibilidad del Estado de actuar frente a menores que cometen homicidios.
Este crimen brutal hizo que la sociedad se movilizara en apoyo a una posible baja de la imputabilidad para menores de 16 años, que actualmente no pueden ser juzgados como adultos según el Código Penal.
Y antes aún, recordó el asesinato, en Rosario, del joven oriundo de Murphy, Juan Cruz Ibañez, a manos de un menor de 17 años de edad, durante su etapa como ministro de Seguridad, que lo convenció de la necesidad de una reforma legislativa en la materia.
“Es inconcebible que hoy, a los 14, 15 años, un menor que comete un crimen tan violento, sabiendo lo que hace, no tenga consecuencias acordes a la magnitud de su acción. No podemos permitir que el Estado no tenga herramientas para aislar de la sociedad a quienes son un peligro real”, subrayó Pullaro con firmeza.
Pullaro acelera la obra pública e insiste con bajar la edad de imputabilidad
El gobernador aseguró que apoyará de manera contundente la baja de la edad de imputabilidad y que, si se convoca a un debate en el Congreso de la Nación, llevará argumentos sobre la necesidad urgente de modificar la ley para garantizar que los menores que cometen delitos graves sean responsabilizados por sus actos. A la vez, pidió una legislación específica para los inimputables que reinciden en el delito violento.
“El debate no es solo una cuestión de principios morales, es una cuestión de seguridad pública. Necesitamos un marco legal que permita al Estado aislar a estos menores peligrosos, que no solo están destruyendo vidas, sino que también están enviando un mensaje perverso: que los crímenes violentos pueden ser cometidos sin consecuencias. Si vamos a proteger a la sociedad, tenemos que tener las herramientas para actuar. Y hoy, el Estado no las tiene”, enfatizó Pullaro.
Enrico elogió la sede regional de la Provincia
El funcionario venadense Lisandro Enrico aprovechó la ocasión para destacar que el encuentro se estaba realizando en un inmueble, ubicado en Brown 1744, que años atrás fue adquirido por el Estado provincial -en el mandato del socialista Miguel Lifschitz- y que en los últimos tiempos comenzó a ser ocupado por dependencias provinciales.
“Este edificio era propiedad de una fábrica que cerró y fue vendido por la quiebra del BID. El síndico de la quiebra ofreció la propiedad a la provincia, como parte de una compensación de deuda. Finalmente, el Estado adquirió este inmueble, que ahora es parte del capital santafesino”, detalló Enrico, quien valoró el gesto del contador Juan Arnaldo Venturini.
“Este es un ejemplo claro de cómo seguimos sumando propiedades que le pertenecen a los santafesinos. Es una propiedad que nos costó muchos años de gestión, pero hoy es parte del patrimonio de la provincia”, aseguró Enrico, resaltando que el inmueble no solo tiene valor histórico, sino que también servirá para albergar diferentes áreas de gobierno, mejorando la infraestructura administrativa del gobierno provincial en Venado Tuerto.