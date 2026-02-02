Festivales y eventos: los motores del turismo interno en Santa Fe

Febrero es buen momento de balance para el movimiento turístico del primer mes del año. Y para ello un lugar de consulta obligada es la Oficina de Turismo ubicada en la estación Terminal de Ómnibus. Vanesa Quiroga hizo un punteo de la actividad y reconoció que, comparado con el movimiento de principios de 2025, este enero estuvo “más tranquilo”.
“La gente no se ha extendido en el período para vacacionar y elige viajar por 3, 4 ó 5 días como máximo”. Lejos quedaron los 10 ó 15 días de años atrás. “Ahora el turista se cuida más”.
En cuanto a los destinos preferidos, Brasil sigue encabezando la lista para quienes salen del país, en tanto Córdoba, San Luis y Mendoza lideran el ránking fronteras adentro de la Argentina.
Pero hay un dato que destaca del balance y es el crecimiento del movimiento interno, dentro de la propia provincia de Santa Fe. “En enero la gente aprovechó para conocer el interior de la provincia y participar de los festivales en la ciudad capital y los alrededores”.
Los festivales impulsaron la llegada de visitantes durante enero en Santa Fe.
El Festival del Pescador, que se realizó en Sauce Viejo, y el Folclórico de Guadalupe, fueron dos eventos con fuerte convocatoria. “La gente está aprovechando para vacacionar en la ciudad “, donde se desarrollan varias actividades gratuitas.
“Cuando hay eventos grandes, la gente aprovecha para participar”, confirmó Quiroga, quien destacó la gran afluencia de familias en esas actividades. Un ejemplo cercano fue la maratón Santa Fe-Coronda que se disputó este domingo.
Eventos deportivos generaron movimiento turístico en la ciudad. Foto: Matías Pintos
La expectativa está puesta ahora en febrero, mes en el que continuaran festivales y eventos. En ese sentido, se recomienda consultar la grilla en las redes sociales y en las páginas de Turismo de la ciudad y de la provincia. “A veces el mismo ciudadano no sabe lo que tenemos para brindar”, concluyó.