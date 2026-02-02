Día Mundial de los Humedales

Día Mundial de los Humedales: cuando el paisaje sostiene la vida

Los humedales son ecosistemas clave para la biodiversidad, la provisión de agua y la mitigación de fenómenos extremos como inundaciones y sequías. En la provincia hay 3 sitios preservados de importancia internacional. Especialistas del INALI (CONICET-UNL) destacan su valor y los consideran “mucho más que un paisaje”.