Crearon una guía de aves

Jaaukanigás: 336 alas sobre el agua, ciencia y poesía de un humedal vivo

El ornitólogo Pablo Capovilla elaboró el documento que ya circula libre y gratuito en los dispositivos móviles. Una iniciativa de Aves Argentinas con el aporte de más de 40 apasionados y expertos. Todas las especies, una por una.