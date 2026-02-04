Farías: "La baja en la edad de imputabilidad es un debate que es urgente saldar"
El diputado nacional anticipó un intenso trabajo legislativo durante febrero, defendió la creación de un régimen penal juvenil integral y remarcó la necesidad de acompañar cualquier cambio con políticas preventivas y mayor inversión estatal.
Farías remarcó la necesidad de acompañar una reforma penal con políticas preventivas. Crédito: Flavio Raina.
Con el inicio del período de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, el Gobierno buscará avanzar en una agenda cargada de temas sensibles, entre los que se destacan la baja de la edad de imputabilidad y una profunda reforma laboral. Ambos ejes concentrarán buena parte del debate parlamentario durante febrero y anticipan semanas de intensa actividad en comisiones.
En ese contexto, el diputado nacional de Santa Fe por Provincias Unidas, Pablo Farías, aseguró que se trata de discusiones postergadas que requieren definiciones urgentes. “Es una deuda que tiene nuestro país resolverlo. Es un debate que viene hace mucho pero que no se ha podido saldar en el Congreso, y espero que lo podamos hacer durante este mes de febrero”, afirmó.
Régimenpenaljuvenil
Uno de los puntos centrales será la posibilidad de establecer un nuevo régimen penal juvenil y debatir la edad de imputabilidad. Farías explicó que actualmente existe la necesidad de definirlo legalmente: “Hoy la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, y de 16 a 18 son los denominados menores punibles, pero por debajo de esa edad no hay posibilidad de establecer penas privativas de libertad”.
El legislador indicó que este debate resurge cada vez que se producen hechos de extrema gravedad, como los ocurridos recientemente en Santa Fe y Santo Tomé. “Esto vuelve siempre cada vez que aparecen casos graves que golpean mucho a la opinión pública, como el caso tan lamentable de Jeremías Monzón”, expresó.
Farías remarcó que la discusión no debe limitarse únicamente a bajar la edad de imputabilidad. “No solo hay que pensar que este tema se resuelve bajando la edad para que puedan ser factibles de un proceso penal, sino que hay que establecer un sistema adecuado para trabajar con menores”, sostuvo, y agregó que existe consenso en avanzar hacia un régimen penal juvenil específico.
El caso Jeremías volvió a instalar el debate sobre la edad de imputabilidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Según explicó, su espacio impulsa desde hace años un modelo que combine responsabilidad penal con un tratamiento diferenciado. “Pretendemos que exista un régimen penal juvenil donde se trate a los chicos con la seriedad de un proceso penal, pero también con la consideración de que no pueden compartir los mismos lugares de alojamiento que los mayores”, afirmó.
Prevención, inversiónyel rol del Estado
El diputado subrayó que cualquier reforma debe estar acompañada por políticas preventivas y mayor presencia estatal. “Hace falta desarrollar estrategias positivas del Estado e inversión. Si no acompañamos una solución penal con un trabajo en lo preventivo, vamos a seguir teniendo casos”, advirtió.
En ese sentido, cuestionó la interrupción de programas nacionales vinculados a la niñez. “El Gobierno Nacional ha cortado los envíos para convenios con instituciones para políticas específicas de atención a la niñez, y eso es fundamental”, señaló, y añadió que sin prevención “quizás resolvamos el día después de los hechos, pero no evitaremos que ocurran”.
Reforma laboral
Otro de los temas centrales de las extraordinarias será la reforma laboral, cuyo tratamiento depende de definiciones del Senado. “Estamos esperando un texto definitivo para poder expresarnos”, indicó Farías, quien aclaró que su postura será cuidadosa en relación con los derechos adquiridos.
Farías anticipó un febrero de intenso trabajo durante las sesiones extraordinarias Crédito: Flavio Raina.
“Vamos a ser muy cuidadosos de que en cualquier avance de modernización no se afecten irremediablemente derechos de los trabajadores”, afirmó, aunque reconoció la necesidad de aliviar la situación de empleadores. “Eso no puede significar un castigo adelantado ni una precarización para los trabajadores”, remarcó.
El legislador destacó que los costos laborales y la litigiosidad afectan especialmente a pequeños y medianos productores, comerciantes y profesionales. “Hay empleadores que se ven imposibilitados de generar trabajo estable por temor a la litigiosidad, y eso hay que resolverlo”, sostuvo.
Impacto tributario
Farías también advirtió sobre el impacto fiscal de la reforma, especialmente en relación con impuestos coparticipables y el financiamiento del sistema previsional. “Hay reformas que impactan en el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, y eso significa una reducción de ingresos para las provincias”, explicó.
Además, alertó sobre posibles consecuencias para el sistema previsional. “El fondo laboral puede significar una detracción de recursos para el ANSES, que ya es deficitaria y tiene grandes problemas económicos. Tenemos que ser muy cuidadosos de no producir una detracción mayor de fondos”, sostuvo.
Con una agenda intensa y debates sensibles, Farías anticipó un febrero de fuerte actividad parlamentaria. “Tenemos un mes de mucho trabajo. Seguramente la ley no va a ser la solución absoluta de estos problemas, pero es una herramienta necesaria”, concluyó.