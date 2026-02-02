Al Congreso

Reclamos por una voz ausente ante el inminente debate sobre la edad de imputabilidad

En tanto el Régimen Penal Juvenil se sumó al temario de extraordinarias, se extiende la indefinición sobre la conducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional. La terna designada tiene media sanción, pero corre el riesgo de perder estado parlamentario.