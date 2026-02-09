Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil:
semana de alto voltaje en el Congreso
El Senado sesionará el miércoles, con la CGT movilizada en rechazo a los cambios en el régimen de trabajo. Diputados tiene previsto reabrir las sesiones el jueves; antes habrá una larga jornada para constituir comisiones. El martes se conoce el IPC.
El Senado abrirá el segundo ciclo de sesiones extraordinarias (el primero fue en diciembre) el miércoles a las 11 para tratar la Reforma Laboral. Foto: Archivo.
Antes del feriado XXL de Carnaval pero, sobre todo, previo al comienzo del período ordinario de sesiones que arranca el 1º de marzo, el gobierno de Javier Milei quiere dar un batacazo en el Congreso Nacional. Alentado por los resultados electorales en las legislativas de octubre de 2025, que permitieron engrosar el caudal de propios, y con la incorporación por goteo de ajenos, aguarda buenas noticias en las extraordinarias.
Sobre todo, noticias que le permitan mostrar una imagen fortalecida luego de varios “traspiés”; entre ellos, la marcha atrás en el anuncio de la nueva fórmula para calcular la inflación que derivó en la reciente renuncia de Marco Lavagna, el único sobreviviente de la gestión de Alberto Fernández en el mandato libertario.
La novedad echó sombra sobre un dato que este gobierno quiere sostener a toda costa: la credibilidad: pero ¿qué se mide y cómo se hace para que los resultados sean los que se publican? ¿Cómo se explica que “la plata no alcance” si la inflación no sube?
Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección del Indec. Este martes se conocerá el nuevo dato de inflación. Foto: Archivo.
A propósito, este martes a las 16 se dará a conocer el IPC y hay expectativa por el resultado y preocupación por la incidencia de tasas y servicios que siguen en aumento a pesar de que, advierten, no se reflejan en el porcentaje mensual. Como sea, el porcentaje será calculado con la “vieja fórmula”.
En el Senado
Mientras tanto, el cronograma prevé sesión en la Cámara alta para el miércoles 11 a las 11, con movilización de la CGT (pero sin huelga) a la que se sumará la habitual marcha de jubilados que todas las semanas manifiestan frente al Palacio de las Leyes.
El único tema a tratar es la Reforma Laboral, que tiene al régimen de vacaciones, indemnizaciones y jornada laboral entre sus principales hitos pero que contiene una numerosa variedad de modificaciones.
Patricia Bullrich por dos: como senadora nacional por LLA fogonea la Reforma Laboral y como ex ministra de Seguridad impulsa la Ley Penal Juvenil. Foto: Archivo.
Si bien habría votos suficientes para la aprobación en general, la letra chica aún se sigue modificando mientras se prueban e hilvanan respuestas a los reclamos de todos los sectores. Incluidos los gobernadores, a quienes afectarían en forma directa los cambios tributarios que propone la ley.
La senadora nacional de LLA Patricia Bullrich impulsa la iniciativa del ofcialismo en el Senado, mientras el ministro de Interior Diego Santilli fue el encargado de fatigar kilómetros para visitar a mandatarios provinciales en pos de lograr acuerdos.
También recibió a dirigentes que mantuvieron en pie su reclamo por fondos que adeuda Nación: fue el caso del pampeano Sergio Ziliotto.
A Santa Fe, Santilli no vino, salvo el último domingo al acto en San Lorenzo junto al Presidente.
Un punteo del sitio especializado Parlamentario.com revela que, a grandes rasgos, la Reforma Laboral propone:
- Cambios en el régimen de indemnizaciones, con una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales.
- Mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento en tramos no menores a siete días y habilitando acuerdos entre empleador y trabajador fuera del período tradicional.
- La incorporación del “banco de horas”, un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.
- Cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria obligatoria y una redefinición del alcance del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.
La CGT anuncia una movilización para el miércoles Frente al Congreso, cuando el Senado se reúna a tratar el proyecto de Reforma Laboral. Foto: Archivo.
En Diputados
En la Cámara baja la cita a sesionar está prevista para el jueves. En ese caso el único tema será la Ley Penal Juvenil que incluye en su largo articulado la baja en la edad de imputabilidad.
El tema fue incluido en la agenda de extraordinarias por el gobierno nacional a fines de enero.
Ya existe un dictamen de mayo de 2025, con una conformación distinta de la Cámara y de las comisiones. Aquel documento establecía una edad mínima de 14 años para ser considerado imputable (ahora es de 16), mientras que el oficialismo y algunas otras fuerzas políticas insisten en bajarla aún más para llegar a los 13 años.
Al debate, que se puso una vez más de relieve luego del asesinato de Jeremías Monzón, el chico de apenas 15 años oriundo de Santo Tomé, por el que está imputada una joven de 16 y se dispusieron medidas para otros dos de 14, suma adhesiones, rechazos y planteos por una reforma integral, no solo punitiva.
Varios organismos se pronunciaron sobre el tema, además de autoridades provinciales y nacionales, la Iglesia y referentes que trabajan en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley Penal Juvenil y la consiguiente baja en la edad de imputabilidad genera debate. algunas voces reclaman que el piso sea inferior a los 14 años, otras piden una discusión integral, lejos de situaciones traumáticas. Foto: Archivo.
Para terminar de definir qué proyecto se llevará al recinto, resta la conformación de comisiones, como la de Familias, Niñez y Juventudes, que tiene cita para este martes a las 10.
Para ese día, pero a las 11, está prevista la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia que también integrará el plenario en el que se tratará la baja en la edad de imputabilidad.
Más comisiones
Con el recambio de autoridades en ambas cámaras luego de las elecciones de octubre de 2025, hay que barajar y dar de nuevo en la integración de comisiones.
Por eso, además de las mencionadas, el martes a las 12 será el turno de la constitución y elección de autoridades de Asuntos Constitucionales que presidió el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) hasta el año pasado.
A las 13, la de Legislación de Trabajo que será la que va a recibir si se logra, la media sanción de la Reforma Laboral del Senado.
A las 14, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que seguramente debatirá la ley de Glaciares, también pedida para extraordinarias.
Luego, a las 15, se reunirá la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene en agenda el nuevo pacto entre la Argentina y Estados Unidos anunciado el viernes último.
La jornada culminará a las 16 con la creación y elección de autoridades de la comisión de Mercosur. A esta le espera el análisis del acuerdo firmado por el bloque de países sudamericanos con la Unión Europea.
En cambio, no figura aún en la agenda oficial la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que deberá evaluar el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 por el que se amplían las funciones de la SIDE y que cosechó fuertes críticas de una amplia oposición.